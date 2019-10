Il segreto anticipazioni prossime puntate: Antolina tornerà a Puente Viejo oppure il suo è un addio?

Che cosa ne sarà di Antolina? La ragazza ha lasciato Puente Viejo ma tornerà oppure no? Che cosa farà adesso che Isaac ha smascherato ogni sua bugia ed è pronto a tornare con Elsa? La vedremo nelle prossime puntate de Il segreti oppure no? E quando tornerà? Grazie alle anticipazioni che arrivano dalle puntate spagnole della soap, possiamo svelarvi quello che succederà in particolare per quello che riguarda questa story line. Pronti quindi per scoprire se quello di Antolina è un addio o solo un arrivederci? Ecco le ultime news da Puente Viejo…

Se continuate a leggere il nostro articolo scoprirete qualcosa che riguarda anche le trame generali, per cui se non volete spoiler non andate oltre!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ANTOLINA TORNERA’ A PUENTE VIEJO?

La risposta è si: Antolina tornerà a Puente Viejo. Che cosa accadrà? Elsa come abbiamo visto nelle ultime puntate de Il segreto, ha avuto dei problemi di salute che, nelle prossime puntate, vedremo si aggraveranno. Lei e Isaac stanno vivendo la loro vita insieme ma, quando Elsa scoprirà di essere molto malata, deciderà di lasciare il falegname. Questo suo pensiero però le passerà subito: deciderà infatti di dire tutto a Isaac e i due insieme si prepareranno ad affrontare tutto. Elsa ha scoperto di avere un problema al cuore potrebbe risolvere tutto con una costosa operazione. Tutta PuenTe Viejo si mobilità per raccogliere dei soldi ed è a questo punto che entra in ballo Antolina.

La donna infatti arriverà a bussare alla porta di Isaac, dicendo di essere dispiaciuta per tutto quello che ha fatto. E dirà anche a Isaac che è pronta a dargli 1200 pesos. Aveva rubato il denaro prima di andare via ma adesso vuole ridare tutto per dimostrare di essere cambiata. Ma è davvero così?

Per il momento possiamo solo dirvi che Isaac sarà in difficoltà: con quella cifra potrebbe infatti raggiungere il suo obiettivo con la raccolta fondi. Ma potrebbe anche ricascare in una trappola…Vi terremo quindi aggiornati in merito!