Una vita anticipazioni: qual è la verità su Casilda, Maria e Maximiliano?

Un mistero da risolvere per i telespettatori di Una vita in queste settimane, quello legato alla morte di Joaquin e al passato di Lucia ma anche una verità tutta da scoprire, quella legata al passato dell’amatissima Casilda. Che cosa sta succedendo ad Acacias 38 e che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 18 ottobre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita in onda su Canale 5 e Rete 4, Casilda ha scoperto di essere figlia di Maria e non vuole che la domestica lasci Acacias 38. Nel frattempo anche Leonor è venuta a sapere qual è , secondo Maria, la verità sul passato della domestica. Leonor crede a Maria e al fatto che Maximiliano sia il padre di Casilda, anche per questo entra in conflitto con sua madre, che invece non pensa che la donna possa essere figlia di Maximiliano. Leonor vorrebbe che tutta la verità su questa situazione venisse a galla e per questo discute con sua madre…

Nel frattempo, mentre Lucia si avvicina sempre di più a Samuel, Padre Telmo invece si rende conto di provare dei sentimenti diversi per la ragazza, sentimenti che vanno in conflitto con il suo ruolo da sacerdote.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 OTTOBRE 2019

Leonor e Rosina continuano a discutere perchè la ragazza non cambia idea su quello che pensa. Vuole che Casilda sappia tutta la verità sul suo passato: non ha nessuna colpa…Rosina però non la pensa come sua figlia. Nel frattempo Padre Telmo dice a Lucia che dovrebbe stare molto attenta a Samuel: tra le ultime persone ad aver visto Joaquin infatti c’è proprio l’Alday. Ma per Lucia Samuel non può avere nulla a che fare con questa vicenda…

In mezzo alla strada Rosina fa una sceneggiata sempre convinta del fatto che Maria debba lasciare il prima possibile Acacias 38 e si sfoga con Susana, l’unica che al momento sembra essere dalla sua parte…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 ottobre 2019 su Canale 5.