Beautiful anticipazioni: Bill punta a Brooke, ce la farà? Liam sospetta

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 19 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Si va in onda anche questa settimana sia al sabato che alla domenica e ovviamente non potevano mancare le nostre anticipazioni. Pronti per scoprire quello che vedremo? Negli ultimi episodi Bill ha trovato tutte le prove per incastrare Ridge ma ha rivelato a tutta la famiglia di non essere intenzionato a denunciare lo stilista. Lo fa per amore di Brooke che è lusingata ma al momento non prova nulla per l’imprenditore. Quinn intanto ha scoperto che Donna ha ripreso a lavorare in azienda e la cosa la turba parecchio…

Bill ha fatto la sua richiesta a Katie e ovviamente anche al giudice che, per non rischiare di essere denunciato dovrà rivedere la causa per la custodia del piccolo Will. Bill sa che il bambino merita di stare al fianco anche della sua mamma e per questo ha richiesta la custodia congiunta; non sembra che il giudice abbia altra decisione da prendere…Bill poi ribadisce a Brooke che tutto quello che ha fatto negli ultimi giorni lo ha fatto davvero solo per lei e che è pronto a dimostrarle di essere cambiato in mille altri modi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 OTTOBRE 2019

Ridge e Liam sono forse gli unici due a rendersi conto di quello che Bill sta facendo. Lo stilista non si è mai fidato di Spencer e anche Liam, dopo aver fatto visita a suo padre, si rende conto che l’uomo punta solo a una cosa. A lui di tutta questa vicenda interessa pochissimo, adesso vuole solo Brooke. Per Liam non ci sono dubbi in merito…

Pam rompe gli indugi e fa capire a Eric che probabilmente la donna giusta per lui sia proprio Donna…

Thorne cambia punto di vista dopo quello che è successo e decide di allearsi con Bill, invita Spencer a denunciare suo fratello…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda sabato 19 ottobre 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.