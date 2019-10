Il segreto anticipazioni: un altro ostacolo per Elsa e Isaac da affrontare. Lola cosa nasconde?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 19 ottobre 2019? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata del sabato! Come avrete visto negli ultimi episodi, Isaac ha deciso di far conoscere a tutti la vera natura di Antolina. E così dopo la testimonianza di Juanote che ha lasciato tutti sotto choc, il falegname decide di chiedere a Elsa di essere sua moglie. Poco importa se non ci sono i documenti, se tutto questo non si può fare. Quello che conta è il sentimento che portano nel cuore, che è rimasto lo stesso, anzi è cresciuto nell’ultimo anno. Elsa è davvero colpita dalle parole di Isaac, non si aspettava di ricevere una simile dichiarazione d’amore. Che cosa accadrà quindi tra i due? Potranno vivere felici il loro amore?

A quanto pare è presto per festeggiare perchè un nuovo ostacolo sembra essere arrivato nella vita di entrambi…

Scopriamo con le anticipazioni tutto quello che succederà nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 OTTOBRE 2019

Isaac ed Elsa decidono di andare a vivere insieme anche se il paese si divide. Non tutti pensano che questa sia una decisione corretta visto che Isaac resta in ogni caso, ancora sposato con Antolina, nonostante tutto…I due però decidono di fare di testa loro anche se presto Isaac riceve la vista di Don Berengario che non ha buone notizie…

Maria pensa che Francisca sia davvero cambiata ed è felice di averla nella prima riunione delle donne dell’associazione che è appena nata. La sua testimonianza sembra davvero colpire tutte le presenti.

Prudencio ha capito che c’è qualcosa di strano nel fatto che Lola abbia disdetto l’ordine del vino per il suo matrimonio e cerca di capire di che cosa si tratti. Ma quando prova ad avvicinarsi alla ragazza, lei lo respinge bruscamente. Che cosa nasconde Lola? Ovviamente anche lei come tutte le persone che arrivano un paese ha un segreto e presto lo scopriremo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 19 ottobre 2019.