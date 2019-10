Una vita anticipazioni: Casilda scopre che Maximiliano è suo padre, come reagirà?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato 19 ottobre 2019? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni e le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda al sabato di Canale 5. Negli ultimi giorni è successo davvero di tutto: Casilda ha scoperto che Maria è sua madre ma ancora non sa che, secondo il racconto della domestica, suo padre dovrebbe essere Maximiliano. Questa rivelazione ovviamente cambierebbe le carte in tavola. Se oggi infatti Casilda è una domestica, con la paternità confermata, diventerebbe una signora, erede tra l’altro di parte del patrimonio del padre di Leonor. La ragazza tra l’altro, che ha scoperto tutto, vorrebbe che Casilda fosse messa a conoscenza di questa possibilità. Ma Rosina sembra non avere nessuna intenzione di assecondare sua figlia, anzi…

Intanto Lucia scava nel suo passato mentre Samuel prova a convincerla di stare lontana da Padre Telmo. Lucia non si è ancora resa conto che il vero pericolo per lei è proprio l’Alday che punta a sposarla per avere la sua eredità. Telmo invece si è reso conto di essersi innamorato di lei…E adesso che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 OTTOBRE 2019

Benjamin Corral, un noto produttore di teatro, giunge a casa Hidalgo per avere un colloquio con Leonor, ma trova solo Rosina e quest’ultima finge di essere la rappresentante di sua figlia… Lucia intanto si rifiuta di credere al possibile collegamento tra Samuel e la morte di Joaquin, ma il sacerdote non avrebbe nessun motivo per raccontarle determinate cose e lei lo sa bene…

Rosina e Casilda continuano a litigare e la ragazza le chiede perchè le dia tanto fastidio Maria. Le chiede come mai provi tanto risentimento e perchè le dia fastidio che sia sua madre. Rosina fuori controllo le dice che non è questo a darle fastidio ma il fatto che Maximiliano sia suo padre. Casilda quindi sotto choc apprende la verità che fin’ora tutti avevano cercato di nasconderle…

Come reagirà adesso la ragazza? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita.