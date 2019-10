Il segreto anticipazioni: il ritorno di Fernando Mesia e l’arrivo, farà del male a Maria? Torna anche Gracia

Clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto: pronti a scoprire che cosa sta per succedere? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della soap in onda domani 20 ottobre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, Isaac ed Elsa hanno preso la loro scelta. Anche se sulla carta Isaac resta sposato con Antolina, anche di fronte a Dio, per lui il matrimonio è finito. Isaac ed Elsa hanno deciso di vivere insieme come se fossero marito e moglie senza badare a quello che gli altri potranno pensare di loro. Ma perla coppia arrivano solo pessime notizie…

Scopriamo quindi tutto quello che accadrà nel dettaglio, con la trama della puntata de Il segreto della domenica.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 OTTOBRE 2019

Don Berengario aveva messo Isaac in guardia e infatti ecco che arrivano delle pessime notizie. Juoanote è andato via, stanco di stare in un posto che gli portava così tanta sofferenza, viste anche le sue pessime condizioni di salute. Antolina invece ha fatto ritorno con la Guardia Civile.Cosa vuole la donna?

Francisca mette a segno un altro punto. Ha fatto recapitare a Maria una lettera come se fosse stata scritta da Roberto. Nella missiva ci sono solo parole negative per Maria. La Castaneda quindi inizia a pensare che per Roberto lei era solo un capriccio. Non ha il minimo sospetto del fatto che l’uomo possa esser stato ucciso da Francisca, lo scoprirà mai?

Per Prudencio ci sono dei problemi: infatti l’usuraio che lavora nel paese vicino non gradisce la concorrenza che gli sta facendo…Lola invece torna in paese per scusarsi per il suo atteggiamento con Prudencio.

Severo continua a nascondere a tutti quanti di aver chiesto soldi a Prudencio per poter incominciare i lavori nelle risaie e questo crea una frattura, apparentemente insanabile, nel suo rapporto con Carmelo. Tra l’altro, il Santacruz non ha ancora restituito un centesimo a Prudencio. Gracia ritorna a Puente Viejo. Dolores, non sapendo di essere di fronte a Belen, insulta la neonata sotto gli occhi di Marcela e Matias.

Maria, delusa per le parole che ha letto sulla lettera che le è stata data, cerca un posto silenzioso per riflettere. Ma mentre è da sola, di fronte a lei ecco comparire Fernando Mesia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.