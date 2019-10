Beautiful anticipazioni: Bill colpisce ancora, Brooke cederà lasciando Ridge?

Bill ormai non si nasconde più e si è dichiarato apertamente a Brooke. La Logan però non immagina che anche i cambiamenti fatti da Spencer e la scelta di non denunciare Ridge facciano parte del classico piano che Bill ha ideato. Eppure Ridge lo ha capito e lo ha anche detto a sua moglie: Bill sta facendo tutto questo solo per dividerli. Ma la Logan, che al momento sembra non essere intenzionata a lasciare suo marito, non se ne rende conto. E come tutte le donne invece sembra lusingata dalle attenzioni ricevute da parte di Bill. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 21 ottobre 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Katie non si dice pentita di essere ricorsa al tribunale: sebbene non abbia mai voluto punire l’ex, ritiene fosse diventato irriconoscibile con il suo disinteresse nei confronti del bambino. Adesso però le cose dovranno cambiare e il primo passo lo fa proprio lei con la speranza che il piccolo Will ritrovi in suo padre una figura di riferimento…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 OTTOBRE 2019

Bill sembra mettere a segno un altro colpo. L’imprenditore infatti ha convocato i suoi due figli per scusarsi con loro. Ha fatto ammenda con Liam e con Wyatt per tutto quello che è successo e adesso vuole voltare pagina. Ma chiaramente quello di Bill è l’ennesimo pentimento e mentre Wyatt sembra essere propenso a credere a suo padre, Liam invece ha qualche remora. Katie invece, che si rende conto di quello che è successo, ma si fida di Bill senza motivo, decide che è arrivato il momento di rimediare agli errori di Ridge. E anche per il bene del piccolo Will che ha bisogno di suo padre, alla fine opta per l’affido congiunto.

Sembra proprio che Bill stia vincendo, una dopo l’altra, tutte le sue battaglie…

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful su Canale 5.