Il segreto anticipazioni: Elsa potrà lasciare il carcere? Fernando Mesia sposa Maria Elena?

Clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto, succederà davvero di tutto. Del resto avrete già intuito che anche i nuovi arrivi porteranno delle grandi novità a Puente Viejo. Ma andiamo per gradi iniziando dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 21 ottobre 2019. Nonostante tutti gli errori fatti, Antolina pensa ancora di essere nel giusto e arriva persino a denunciare Elsa e Isaac. I due che si erano appena concessi una notte d’amore, mai avrebbero pensato che la donna potesse arrivare a tanto. Nel frattempo Maria, sconsolata per l’addio di Roberto, rivede Fernando Mesia. Ma c’è una novità. L’uomo non è da solo: a quanto pare si è fidanzato…Matias e Prudencio cercano di capire cosa stia nascondendo Lola, convinti che la ragazza possa persino essere in pericolo…

Che cosa succederà quindi nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 21 OTTOBRE 2019

Fernando Mesia è tornato a Puente Viejo ma non è da solo. Presenta subito la sua fidanzata a Maria. Si tratta di Maria Elena. La Castaneda non sa come reagire visto che fino a poche settimane prima il Mesia era ancora follemente innamorato di lei. Fernando poi decide di andare anche da Francisca per le presentazioni ufficiali. Ma quando i due restano da soli la donna gli chiede cosa ci faccia a Puente Viejo…

Antolina colpisce ancora: la donna ha denunciato Isaac per adulterio e adesso a pagarne le conseguenze è Elsa che si trova da sola, per l’ennesima volta. La ragazza è stata infatti arrestata. Il falegname promette a Elsa che farà di tutto per portarla via dal carcere. Non si capacita di quanto sta accadendo… Isaac chiede aiuto a Matias che contatta subito un avvocato ma non ci sono buone notizie…Consuelo nel frattempo va in carcere a far visita alla sua amata Elsa…

Lo strozzino di Munia offre una soluzione a Prudencio ma ovviamente anche lui ha il suo piano e sembra che i due abbiano in qualche modo trovato un accordo…

Severo continua a non ammettere di avere dei problemi ma dopo quello che è successo con il riso tutto è cambiato. Se infatti prima pensava di poterne uscire con il prestito, adesso le cose sono ben diverse. In ogni caso pensa che dietro a tutto questo ci sia Francisca. Carmelo questa volta però non sembra essere d’accordo con il suo amico e i due finiscono per avere un’altra bruttissima discussione.

Procedono invece i lavori della nuova associazione femminile…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 21 ottobre 2019.