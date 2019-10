Una vita anticipazioni: Lucia scoprirà che Samuel vuole solo usarla?

Sono davvero tantissime le cose che sono successe questa settimana ad Acacias 38. E con le nostre anticipazioni stiamo per raccontarvi quello che vedremo domani, 21 ottobre 2019 con la nuova puntata di Una vita. Ma prima facciamo il punto della situazione. Lucia vive un periodo molto complicato: vorrebbe aiutare Samuel ma Felipe e Celia sono contrari a questa amicizia, visto che l’uomo è ancora sposato con Blanca. Anche Padre Telmo la mette in guardia e le dice che probabilmente è stato lui a uccidere Joaquin. Lucia non vuole in nessun modo credere a queste accuse. Nel frattempo Casilda ha scoperto di essere la figlia di Maximiliano e ancora fatica a comprendere come adesso potrebbe cambiare la sua vita. Leonor vuole che Casilda venga trattata come una sorella anche se Rosina non sembra essere molto d’accordo…Che cosa succederà adesso quando anche tutte le altre donne verranno a sapere quello che è stato? Samuel continua a minacciare Ursula. La donna dal canto suo sembra essere realmente un’altra persona, ben distante dalla temibile e crudele Dicenta che abbiamo conosciuto in passato. Ma siamo sicuri che sia sincera?

Non ci resta che scoprire adesso quelle che sono le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 21 ottobre 2019, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 OTTOBRE 2019

Per tentare di uscire dalla crisi economica, Samuel pensa di vendere i suoi cimeli di famiglia; organizzata un’esposizione, il giovane si scontra con la reticenza dei vicini, i quali decidono di non presentarsi all’evento. L’unica a stare al fianco dell’Alday è Lucia, che decide poi di offrirgli il suo aiuto per aggiustare una prestigiosa statuina. Lucia non si rende conto che Samuel è gentile con lei solo per uno scopo: vuole ottenere il suo denaro…

Rosina sa che prima o poi anche le sue amiche dovranno scoprire la verità su Casilda ma per il momento preferisce non dire nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 21 ottobre 2019. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.