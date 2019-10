Beautiful anticipazioni: Brooke rassicura Ridge, starà per sempre al suo fianco?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful, che cosa accadrà nella puntata di domani 22 ottobre 2019?

Brooke sta cercando in tutti i modi di rassicurare Ridge sul fatti che lei non provi nulla per Bill. Gli ha spiegato infatti che tra di loro c’è un legame molto forte nato da quando sono stati sposati, che di certo non si può cancellare ma che non significa nulla. Ridge vorrebbe davvero prendere per buone le parole di Brooke e in fondo crede a lei ma è molto preoccupato perchè sa che quando Bill si mette in testa una cosa, non c’è nulla che lo possa fermare.

Katie consegna a Bill i documenti che ristabiliscono la congiunta autorità legale su Will. Bill incolpa Ridge, ma Katie non si dice pentita di essere ricorsa al tribunale: sebbene non abbia mai voluto punire l’ex, ritiene fosse diventato irriconoscibile con il suo disinteresse nei confronti del bambino. Liam e Wyatt invece si dividono anche se entrambi danno la colpa a Ridge per quello che è successo, seppur in maniera diversa…

Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani 22 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 OTTOBRE 2019

Il giorno del ringraziamento si avvicina e Bill vorrebbe passare questo momento in famiglia. Anche per questo motivo promette a Katie che adesso farà tutto quello che deve fare solo nel bene del bambino, senza pensare al resto. E’ importante che Will venga di nuovo messo al primo posto in tutto. Katie sembra essere felice per il cambiamento di Bill e crede alle sue parole…

Nel frattempo Eric prepara come sempre a casa sua il pranzo per il Ringraziamento. Pam e Charlie anche stavolta si occupano del pranzo.. Steffy e Hope hanno un chiarimento e la giovane Forrester chiede alla moglie di Liam di avere un periodo di tregua soprattutto per il bene della piccola e del bambino che sta per nascere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 22 ottobre 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.