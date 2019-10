Una vita anticipazioni: Samuel seduce Lucia solo per fregarle la sua eredità?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita e non potevano mancare le ultime news da Acacias 38. Vi rivelano nelle nostre anticipazioni la trama della puntata di Una vita in onda domani 22 ottobre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, i colpi di scena non sono mancati. Maria ha raccontato a Casilda di essere sua madre, poi ha detto a Leonor che Maximiliano è il padre della ragazza e che quindi loro sono sorelle. Una verità che è stata poi raccontata da Rosina, suo malgrado, a Casilda. La giovane ha scoperto quindi di essere una ragazza per bene e che potrebbe non essere più costretta a fare la domestica. Ma soprattutto nel giro di poche ore ha ritrovato una mamma e una sorella, Leonor…Ma quanto c’è di vero in tutta questa vicenda? Nelle prossime puntate di Una vita lo scopriremo ma nel frattempo torniamo ad Acacias 38 dove Lucia sembra essere sempre più succube di Samuel. Nonostante le parole di Padre Telmo e l’avvertimento di Felice e Celia, la ragazza si è fatta intenerire da Samuel…E adesso vedremo quello che succederà tra i due. La sensazione è che l’uomo voglia solo i suoi soldi…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 OTTOBRE 2019

Samuel invita Lucia a cena a casa sua e lei accetta, malgrado le rimostranze di Celia e Felipe. Lucia giunge a casa di Samuel con la statuina di porcellana riaggiustata. La ragazza sembra provare dei sentimenti sinceri verso Samuel e forse non si rende conto che invece per lui non è la stessa cosa…La ragazza non vuole sentire ragioni quando parla con Felie e Celia e accusa tutte le persone che non approvano questa sua amicizia di essere ipocrite…

Casilda deve ancora fare i conti con la sua nuova “identità” e Leonor cerca di aiutarla in questo. E vuole quindi che tutti sappiano chi è davvero Casilda in modo che lei possa vivere l’esistenza che merita. Ma prima che Leonor possa dire quello che sta succedendo è Rosina a prendere in mano la situazione e a rivelare a tutti, in pasticceria, che Casilda è figlia del suo defunto marito. Una verità che ovviamente lascia tutti senza parole…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 22 ottobre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che in prima serata al martedì Una vita ci aspetta su Rete 4 con un nuovo imperdibile appuntamento.