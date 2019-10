Beautiful anticipazioni: Taylor torna a casa, tra Steffy e Liam cambia qualcosa?

Dopo tanto parlare di Ridge e di quello che ha fatto con il giudice, finalmente a Los Angeles di cambia argomento…Nelle prossime puntate infatti occhi puntati su Taylor! La donna è tornata in città ma quale sarà il suo ruolo adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 23 ottobre 2019. Ricorderete che Steffy aveva convinto Bill a non denunciare sua madre e questo le era costato molto caro. La ragazza infatti aveva rinunciato al suo amore per Liam ma lo aveva fatto per il bene che nutre per Taylor. Adesso però Taylor è tornata. Bill come reagirà, manterrà le promesse che ha fatto a Steffy? Katie nel frattempo ha deciso di dare un’altra possibilità al suo ex marito e per evitare che per Will tutto questo sia traumatico, passa anche lei del tempo insieme all’imprenditore e a suo figlio. Bill sembra essere davvero pronto a fare finalmente il padre anche con il piccolo Will…Ma il suo cambiamento questa volta è reale?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 OTTOBRE 2019

Mentre fervono i preparativi per il ringraziamento, anche quest’anno si festeggerà a casa di Eric, grazie alla collaborazione di Pam e Charlie come sempre pronti a cucinare, a Los Angeles arriva Taylor. Steffy è molto felice per il ritorno a casa di sua madre e spera che il periodo di cura a cui si è sottoposta sia servito a qualcosa. Steffy infatti si era allontanata dopo aver sparato a Bill anche se al momento, questa verità, la conoscono solo poche persone. E ovviamente Steffy spera che Bill non si rimangi la parola data e non faccia nulla contro sua madre…Ma Taylor ancora una volta sembra pronta a sacrificarsi per sua figlia, che cosa farà?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.