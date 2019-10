Il segreto anticipazioni: Elsa in carcere, Isaac troverà il modo di liberarla?

Che cosa sta per accadere a Elsa o meglio, che cosa le potrebbe accadere in futuro? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 23 ottobre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, la felicità di Isaac ed Elsa è stata turbata. Prima la notizia della morte di Juanote, che non potrà quindi essere di aiuto in un eventuale processo per l’annullamento delle nozze e poi l’arrivo di Antolina con la Guardia Civile in casa. Elsa è stata portata via e arrestata senza che Isaac potesse fare nulla. Il giovane sembrava persino pronto a farsi arrestare al posto di Elsa, visto che è lui l’uomo sposato che sta commettendo peccato…Ma le leggi in quegli anni erano ben diverse e a pagare, per adulterio, sarà proprio Elsa, definita come una sorta di concubina visto che si era trasferita a vivere in casa del marito di un’altra donna…

Nel frattempo Severo continua a essere molto preoccupato per quello che sta succedendo mentre la pace del paese potrebbe essere turbata da un nuovo arrivo, quello di Fernando Mesia…Francisca non si aspettava di vederlo così presto, che cosa accadrà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 OTTOBRE 2019

Isaac è sconvolto dopo l’arresto di Elsa e non sa che cosa fare. Matias prova subito a metterlo in contatto con un bravo avvocato in modo che possa aiutare la donna. Ma le cose sono molto complicate e Isaac si rende conto che c’è poco da fare. Consuelo va in carcere a trovare la sua piccola Elsa, molto spaventata per quello che potrebbe succederle…

Nel frattempo Severo continua a pensare che ci sia Francisca dietro a tutti i suoi problemi economici e per questo motivo ancora una volta lui e Carmelo litigano come di recente hanno già fatto…Prudencio è pronto a scoprire quali siano i misteri che Lola nasconde nella sua vita…

Intanto a Puente Viejo Fernando Mesia è tornato con la sua nuova fidanzata della quale sembra essere follemente innamorato. Che cosa succederà tra i due, stanno davvero insieme? Sono davvero pronti per il matrimonio o ancora una volta stiamo assistendo al doppio gioco del Mesia?

