Una vita anticipazioni: Casilda è davvero figlia di Maximiliano o solo vittima di un tranello?

Dopo la puntata di Una vita in onda oggi 22 ottobre 2019 in prime time su Rete 4, la soap spagnola ci aspetta domani, 23 ottobre su Canale 5. E come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano quello che accadrà ad Acacias 38 con le ultime notizie. Avrete visto che Padre Telmo ha interrotto la cena tra Samuel e Lucia, con la speranza di far aprire gli occhi alla giovane. Solo lei infatti non so è ancora resa conto che Samuel la sta usando per arrivare ai suoi soldi. Allo stesso tempo Padre Telmo si è reso conto di nutrire dei sentimenti che vanno oltre la semplice amicizia per Lucia…

Casilda invece, dopo aver scoperto di essere figlia di Maximiliano si prepara a cambiare vita. Adesso tutti in quartiere conoscono la sua storia e sanno come sono andate le cose…

Vediamo quelle che sono le anticipazioni per la trama di Una vita in onda domani su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 OTTOBRE 2019

Casilda fatica ad adattarsi al nuovo ruolo di signorina. Inoltre Rosina le proibisce di continuare a lavorare per lei, onde evitare maldicenze. La ragazza non avrebbe mai pensato che la sua vita in pochi giorni potesse cambiare così tanto. Ha ritrovato la sua mamma ed è diventata improvvisamente ricca. Ma quanto durerà tutto questo? Siamo davvero sicuri che Maria abbia raccontato la verità su Casilda? Che cosa continuano a nascondere lei e Higinio a tutti?

Telmo ha sottratto a Espineira una copia del testamento e cerca di parlare con Lucia per metterla in guardia dalle reali intenzioni del giovane Alday. Questa volta la ragazza si fiderà del sacerdote o ancora una volta si lascerà invece manipolare da Samuel?

Leonor cerca di fare il possibile per Casilda con la speranza che si possa abituare il prima possibile alla sua nuova vita ma non è affatto semplice…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.