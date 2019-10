Una vita anticipazioni prima serata: Samuel e Lucia amore peccaminoso e pericoloso ad Acacias 38?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, oggi scopriamo quello che succederà nella puntata in onda oggi 22 ottobre 2019 nella prima serata si Rete 4. Come avrete visto negli ultimi episodi, Samuel sta davvero perdendo il controllo. Il giovane aveva organizzato una mostra per vendere dei cimeli di famiglia, non avendo più un soldo. Ma le cose sono andate male visto che i vicini si sono ormai completamente allontanati dall’Alday. Il solo che è rimasto amico a Samuel è Felipe anche se l’avvocato inizia a credere che nel giovane ci sia qualcosa di marcio, in particolare per quello che riguarda la sua amicizia con Lucia. Ed effettivamente Felipe non sbaglia: Samuel è pronto a tutto, è un crudele assassino e adesso ha preso di mira Lucia. La ragazza dal canto suo non sembra rendersi conto di quello che sta succedendo e non capisce che Samuel potrebbe essere molto ma molto pericoloso anche con lei…

Vediamo quindi quello che accadrà con le anticipazioni e la trama per la puntata di Una vita in onda oggi 22 ottobre 2019 su Rete 4 come sempre alle 21,30 circa.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA OGGI 22 OTTOBRE 2019 IN PRIME TIME

Samuel e Lucia fanno una cena romantica che però viene interrotta da padre Telmo. Il sacerdote inventa una scusa e dice a Samuel che sta organizzando qualcosa per la chiesa e la sua casa era l’ultima nel giro che stava facendo. Il giovane è particolarmente irritato per quanto successo…

Lucia si arrabbia molto perché intuisce che c’è sotto l’intervento di Celia. La ragazza finisce per confessare alla cugina che è la figlia dei Marchesi De Valmez; non solo, chiede un anticipo della sua rendita mensile per poterlo cedere a Samuel. Felipe inizia intanto a sospettare che l’interesse di Samuel per Lucia non sia così sincero. Ed effettivamente è proprio così. Samuel sa bene che Lucia ha molto denaro da ereditare ed è pronto a tutto visto che ormai non ha neppure un centesimo…

Rosina e Leonor fanno il possibile per rendere Casilda una signorina. La portano anche in sartoria per farle confezionare degli abiti. Dietro istruzioni di Rosina, Cesareo insozza l’androne e dà la colpa a Servante, ancora convalescente dalla polmonite. Il portinaio chiede a Lolita di scrivere la commedia teatrale dietro sua dettatura. Telmo va dal Priore, che lo rimprovera per non aver impedito la relazione fra Lucia e Samuel.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi 22 ottobre 2019 in prima serata su Rete 4.