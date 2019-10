Beautiful anticipazioni: Taylor si intrometterà ancora tra tra Steffy, Liam e Hope?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 24 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Come avrete visto nelle ultime puntate Steffy ha cercato di riallacciare i rapporti con Hope che si erano fatti tesi nell’ultimo periodo. Ancora una volta Steffy ha ricordato alla moglie di Liam che presto per Kelly arriverà una sorellina e che per il bene di tutti si dovrebbe cercare di vivere in modo sereno. Hope sembra essere d’accordo anche se non è al settimo cielo per la situazione nella quale si trova…

Nel frattempo Bill ha potuto trascorrere del tempo con il piccolo Will e ha fatto a suo figlio anche delle promesse importanti. Ma nelle prossime puntate della soap non mancheranno i colpi di scena visto che il ritorno di Taylor potrebbe movimentare un po’ le cose. Infatti la donna, che ha deciso di curarsi prima di tornare a far parte della vita di Steffy, pensa che Liam abbia agito in modo sbagliato e contesta la decisione del giovane di aver sposato Hope. Cosa succederà adesso? L’eterno triangolo d’amore si infiamma di nuovo?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 OTTOBRE 2019

E’ arrivato il giorno del ringraziamento e come sempre la famiglia Forrester si ritrova unita a casa di Eric. Anche in questa occasione, nonostante gli ultimi diverbi tra Pam e Quinn, è stata proprio la sorella di Stephanie a organizzare la cena…Liam decide di approfittare di questo momento di unione per ringraziare Steffy. Fa notare a tutti che la sua ex ha teso una mano verso Hope in modo da dare serenità a questa famiglia allargata che sta per nascere…

Taylor tornata a casa da poco tempo, pensa però che Liam abbia fatto molto male a sposare Hope e forse potrebbe decidere di manifestare il suo disappunto rivelando anche a Liam dei dettagli che non conosce sulla decisione presa da sua figlia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 ottobre 2019 su Canale 5, come sempre alle 13,40.