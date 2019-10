Il segreto anticipazioni: Elsa sarà liberata dal carcere dove subisce pesanti punizioni?

Che cosa ne sarà di Elsa in carcere? Isaac troverà un modo per far uscire di prigione la donna che ama? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani 24 ottobre 2019. Facciamo il punto della situazione per chi si fosse perso gli ultimi episodi della soap di Canale 5: Antolina è tornata a Puente Viejo e ha deciso di denunciare suo marito ed Elsa per adulterio. Elsa quindi è stata arrestata e adesso si trova in carcere. Isaac cerca in tutti i modi di capire cosa fare ma non è semplice…

Nel frattempo grandi novità anche alla Villa. Fernando Mesia infatti è tornato con la sua giovanissima fidanzata, la bella Maria Elena. L’uomo ha presentato la sua fidanzata a Maria e a Francisca. I bambini, molto felici nel rivederlo, hanno chiesto alla Montenegro di ospitare Fernando che ha accettato. Maria Elena sembra essere molto innamorata e felice nell’aver incontrati Fernando. Ma che cosa nascondono i due, sono davvero così uniti come dicono oppure il Mesia ha organizzato una nuova trappola contro Francisca nell’eterna guerra che regna tra di loro?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 OTTOBRE 2019

Isaac non sa come aiutare Elsa ma le promette che farà il possibile per farla uscire dal carcere. Nel frattempo Marcela va a casa di Antolina e la trova intenta a fare pulizie e mettere via tutto quello che in qualche modo lega suo marito a Elsa. Isaac pensa che l’unico modo per sistemare le cose sia quello di convincere Antolina a ritirare la denuncia. Tornato a caso la affronta e le fa notare che lei ha deciso di rientrare in paese solo dopo la morte di Juanote, sapendo che non ci sarebbe stato nessuno a raccontare dei suoi tradimenti…Isaac avrebbe dovuto denunciarla prima per adulterio ma non lo ha fatto e adesso è lui a finire nel mirino della Guardia Civile.

Nel frattempo per Elsa in carcere inizia un calvario: la donna viene punita per quello che ha fatto…

Severo decide di andare per la sua strada visto che Carmelo non crede al coinvolgimento di Francisca nella storia del riso. Parte quindi per Madrid chiedendo a Irene di non dire nulla neppure ad Adela. Chi invece ha capito tutto quello che è successo è Marchena. L’uomo infatti ha capito che Francisca ha insistito per il prestito sapendo che poi avrebbe fatto crollare il prezzo del riso…L’uomo ne parla con Prudencio.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 24 ottobre 2019 su Canale 5.