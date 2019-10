Una vita anticipazioni: Lucia scopre che Samuel la vuole solo ingannare?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 25 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e ci rivelano che cosa sta per succedere in paese. Come avrete visto la verità sui genitori di Lucia ha lasciato tutti senza parole. Del resto il tempo passa ad Acacias ma nel quartiere restano tutti molto bigotti. E una rivelazione simile, sconvolge davvero tutti. Lucia non immagina che dietro a tutto questo ci sia padre Telmo, anche se l’uomo ha fatto tutto nell’interesse della ragazza credendo che per lei Samuel sia un vero e proprio pericolo. E del resto il sacerdote non sbaglia. In un flashback infatti, proprio negli ultimi episodi, abbiamo visto come Samuel abbia ucciso Joaquin dopo aver scoperto i dettagli sul testamento di Lucia, e come ottenere tutto il denaro…

Adesso però Lucia si deve rendere conto della persona che ha al suo fianco e capire che l’Alday vuole solo il suo denaro…Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 OTTOBRE 2019

Lucia in un primo momento si confida con Samuel e gli parla di come nelle ultime settimane sia successo davvero di tutto. Dalla scoperta dell’identità dei suoi genitori alla morte del suo padrino. Adesso però questa notizia le cambia la vita visto che tutti sanno davvero chi erano i suoi genitori. Ed effettivamente tutti in quartiere hanno iniziato a evitare Lucia…Parlando però con il suo nuovo amico si rende conto che conosce alcuni dettagli sul testamento che poteva sapere solo chi lo ha letto…Cosa le sta nascondendo Samuel? Padre Telmo invece continua a stare vicino a Lucia nonostante tutto…A tal proposito il sacerdote cerca di parlare anche con le altre persone che vivono le palazzo per far capire loro che Lucia non va giudicata perchè non ha nessuna colpa per quello che hanno fatto i suoi genitori ( e tra l’altro neppure loro sapevano di essere fratello e sorella).

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 ottobre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta sia al sabato che alla domenica pomeriggio con i nuovi imperdibili episodi.