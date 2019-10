Beautiful anticipazioni: Taylor pronta al sacrificio per ridare Liam a Steffy e Kelly, ce la farà?

Quale occasione migliore della festa del ringraziamento per festeggiare la ritrovata serenità tra le famiglie? Sembra che stia andando di nuovo tutto bene: Ridge e Brooke nonostante tutto sono di nuovo uniti e si amano, Liam e Hope sono sereni e felici in attesa della loro bambina…Ma c’è un elemento che presto potrebbe turbare tutto: il ritorno di Taylor in città. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano la trama della puntata di domani 26 ottobre 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 capiremo quelle che sono le intenzioni di Taylor. La donna infatti non ha digerito la decisione di Liam di sposare Hope e ha intenzione di mettere le carte in tavola. Liam infatti non sa che Steffy lo ha lasciato solo per proteggere sua madre. Una story line che sembrava essere rinchiusa nel passato ma che invece torna a farsi nuovamente interessante. Liam infatti non sa che a sparare Bill è stata Taylor ma la cosa che scoprirà è ancora più importante: Steffy si è sacrificata solo per amore di sua madre, non avrebbe mai voluto lasciarlo…

Ed ecco che anche un’altra azione pessima di Bill torna a galla. L’imprenditore che oggi si dice cambiato in realtà in passato ha giocato davvero sporco con Liam permettendo persino che Steffy lo lasciasse in cambio della non denuncia a Taylor…Una brutta storia…La mamma di Steffy non riesce a credere che per colpa sua la piccola Kelly debba crescere senza la presenza costanze di un padre. Ed è per questo che vuole intervenire…

Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 OTTOBRE 2019

Beautiful torna quindi domani, al sabato, con una nuova puntata da non perdere. Nel prossimo appuntamento in onda su Canale 5 scopriremo che Taylor ha ancora paura di poter essere denunciata da Bill. Steffy però la rassicura, adesso Bill è una persona diversa e non le farà del male. Ma come andrà realmente a finire questa storia? Taylor decide di andare da Bill per avere un confronto con lui…Nel frattempo il detective Sanchez va avanti con le indagini visto che Bill nell’ultimo periodo ha rischiato di morire per ben due volte. Per il momento però Spencer non dice nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 26 ottobre 2019 su Canale 5.