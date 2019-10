Il segreto anticipazioni: Isaac abbandona Antolina e la casa, Elsa è malata in carcere

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda sabato 26 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e ci rivelano la trama del prossimo episodio in onda al sabato su Canale 5. Come avrete visto nelle ultime puntate Elsa a causa della denuncia di Antolina è stata portata in carcere. Elsa sta pagando per un motivo davvero assurdo ma la cosa più preoccupante è che la Laguna sembra avere dei seri problemi di salute. Elsa infatti si è sentita poco bene in carcere e non parla con Isaac di tutto quello che sta subendo a causa della sua compagna di cella. Ma il falegname sembra essere pronto a tutto e vorrebbe fare qualsiasi cosa pur di liberare la donna che ma. Ma non è semplice perchè pare che la legge non sia proprio dalla sua parte.

Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani. Vi ricordiamo che al sabato la soap cambia orario. Si va in onda dalle 15,30 circa alle 16,10 circa. A seguire poi Verissimo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 OTTOBRE 2019

Cosa succederà quindi nei prossimi episodi della soap spagnola? Severo torna in paese e va dritto ad accusare Francisca di quello che è successo con il riso anche se apparentemente non ha prove per dimostrarlo. Carmelo arriva subito alla Villa e impedisce che le cose possano in qualche modo degenerare. Ma Francisca è soddisfatta: tutto è andato come lei voleva e nessuno sospetta…La donna però sbaglia. Perchè ci sono due persone che hanno capito quelle che erano le sue intenzioni. Marchena e Prudencio infatti immaginano quello che è successo. Il ragazzo però pubblicamente sembra non schierarsi e pare non cogliere il legame tra il prestito, il prezzo del riso e il fallimento di Severo ma in realtà pensa ben altro…

A quanto pare Antolina vuole che Elsa soffra anche in carcere e sa come ottenere quello che vuole. Isaac, non potendo più stare al fianco di Antolina se ne va via di casa e chiede ai suoi amici aiuto…

Donna Francisca continua a cercare qualcosa di marcio nel passato di Maria Elena ma non trova nulla e sembra rassegnarsi. Fernando Mesia chiede a Maria di poterle parlare da solo e la ragazza ha paura che le stia per dire qualcosa che non possa approvare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda sabato 26 ottobre 2019 su Canale 5.