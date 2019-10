Una vita anticipazioni, Celia chiede a Lucia di rinunciare all’eredità, Samuel lo permetterà?

L’uscita dell’articolo sul giornale con tutta la verità sul passato di Lucia ha cambiato le carte in tavola. Celia e Felipe sono molto scossi e cercano in tutti i modi di aiutare Lucia ma non è semplice. Una notizia così forte non può passare inosservata e soprattutto non può cadere nel dimenticatoio facilmente. E Lucia si rende subito conto di come in quartiere nessuno voglia più avere a che fare con lei. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano quindi quello che accadrà nella puntata in onda il 26 ottobre 2019 con un nuovo episodio in onda al sabato.

Padre Telmo sembra aver ottenuto quello che voleva: Lucia potrebbe rischiare di perdere tutto è vero ma questo la metterà anche in salvo dalle mani di Samuel, pronto ad approfittarsi di lei. Anche la stessa Lucia, dopo aver scoperto che Samuel conosceva alcuni dettagli del testamento inizia ad avere dei sospetti…Si renderà conto che l’uomo la vuole solo usare? Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di Una vita in onda domani 26 ottobre 2019 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 OTTOBRE 2019

Celia e Felipe cercano una soluzione dopo la verità sui genitori di Lucia, che per chi non lo sapesse, erano fratellastri. La notizia dell’incesto si diffonde e non si parla d’altro tra le signore del quartiere. Celia pensa che ci sia una sola cosa da fare: Lucia per dimostrare di voler mettere un punto con il suo passato, per rimediare anche all’errore fatto dai suoi genitori, dovrebbe rinunciare all’eredità. Ma la ragazza non sembra essere molto convinta. E soprattutto, Samuel che punta solo ai soldi di Lucia, le permetterà di arrivare a compiere un gesto così estremo? Se dovesse farlo, Lucia non sarebbe più la gallina dalle uova d’oro per lui…

Felipe e Celia scoprono che Lucia non ha passato la notte in casa e non sanno che cosa pensare…Nel frattempo Leonor punta ancora il dito contro sua madre incapace di accogliere in casa Casilda come merita visto che è sua sorella…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 ottobre 2019 su Canale 5.