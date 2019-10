Il segreto anticipazioni: Elsa vicino alla morte, di che cosa soffre la Laguna?

Le prossime puntate de Il segreto saranno realmente ricche di colpi di scena come del resto i telespettatori della soap sanno bene, da Puente Viejo arrivano sempre tante sorprese. Iniziamo quindi dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 27 ottobre 2019. La puntata della domenica ci porta nuovamente in carcere: abbiamo infatti scoperto che Elsa viene vessata dalla sua compagna di cella per un motivo ben preciso. Rufina infatti è stata pagata da Antolina che anche da fuori di prigione può essere pericolosa. Antolina ha ordinato alla donna di uccidere Elsa…Riuscirà davvero a farlo?

Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 27 ottobre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 OTTOBRE 2019

Maria aveva paura che Fernando potesse dirle qualcosa di compromettente e invece il giovane si sfoga con lei. Non ha ancora chiesto a Maria Elena di diventare sua moglie perchè si vergogna. Il suo passato oscuro lo fa sentire indegno…

Rufina assoldata da Antolina e pagata profumatamente per farlo, picchia a morte Elsa. La Laguna che è già molto debole, risente di quello che è successo e cade a terra svenuta. All’arrivo delle guardie e anche di Cifuentes, la ragazza sembra ormai morta. Per fortuna però il dottor Zabaleta capisce che Elsa non è ancora morta e fa di tutto per salvarle la vita riuscendoci…Elsa a questo punto stanca di subire vessazioni dalla sua compagna di cella racconta tutto e chiede anche altro al dottore…Rufina dal canto suo sembra non voler dire nulla…

Prudencio decide di aprirsi con Lola per cercare di superare i limiti che lei ha messo. Le racconta tutta la sua storia con Saul e Julieta per farla anche partecipe del suo passato…

A Puente Viejo arriva anche la nipote del pescivendolo e Meliton ne resta particolarmente affascinato…Nel frattempo Irene non riesce a trovare Severo e chiede aiuto a Carmelo. Il sindaco si mette sulle tracce di Severo e finalmente lo trova. Ma anche il Santa Cruz ha qualcosa da mostrare al suo amico che per tutto questo tempo non gli ha creduto: ecco il silos dove Francisca nasconde tutto il riso che ha comprato per mandarlo in bancarotta…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 27 ottobre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che nel pomeriggio della domenica Il segreto va in onda dalle 16,30 circa alle 17,20 circa per poi dare la linea a Domenica Live.