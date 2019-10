Una vita anticipazioni: Maria e Higinio tramano ancora, che cosa vogliono adesso da Casilda?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 27 ottobre 2019? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domani. Avrete visto che nelle ultime settimane ad Acacias 38 è successo davvero di tutto: dalla scoperta di Casilda alle rivelazioni sul passato di Lucia. In quartiere di certo non mancano le cose di cui parlare…Padre Telmo nel frattempo, sempre più convinto che Samuel voglia fare del male a Lucia o quanto meno approfittarsi del suo denaro, ha deciso di indagare sull’Alday e di tenerlo d’occhio…

Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani 27 ottobre 2019. Vi ricordiamo che alla domenica Una vita ci aspetta con due episodi, il primo in onda dalle 14,30 alle 15,30 e il secondo in onda dalle 15,30 alle 16,30 circa per poi dare la linea a Il segreto.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 OTTOBRE 2019

Dopo averlo visto parlare con Samuel, Telmo fa delle indagini su Jimeno Batán e scopre che è uno strozzino. Felipe e Celia si rendono conto del fatto che Lucia non ha dormito in casa e lanciano subito l’allarme; Lolita però dice loro che la Alvarado ha dormito in soffitta, in cerca di conforto dalle domestiche. La ragazza non si fida nemmeno di Samuel e le sue perplessità aumentano quando Telmo le racconta del legame tra l’amico e Batán…

Nel frattempo Casilda ha deciso di ascoltare Leonor e si è fermata nella casa degli Hidalgo visto che anche lei fa parte della famiglia. Leonor ha deciso di iniziare a insegnare a sua sorella a leggere. Ma non è una missione facile…Rosina inoltre, su consiglio di Leonor, ha anche deciso di dare una rendita alla ragazza…

Mentre Celia e Lucia si riconciliano, Maria finge di dispiacersi per il solido rapporto tra Rosina e Casilda; Higinio sprona però l’amante ad andare avanti con i loro piani.

Tutto questo e molto altro nelle due puntate di Una vita in onda domani 27 ottobre 2019 come sempre su Canale 5. Buon fine settimana a voi!