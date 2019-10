Una vita anticipazioni: Maria sta imbrogliando Casilda, vuole solo i soldi di Maximiliano?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 28 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani su Canale 5. Come avrete visto nelle ultime puntate è successo di tutto: Lucia è finita nel mirino degli abitanti del quartiere per il passato scabroso dei suoi genitori; Samuel continua a essere minacciato e sa che solo un possibile matrimonio con Lucia potrebbe salvare tutto. Padre Telmo decide di aiutare Lucia ma forse lei non vuole ricevere il suo aiuto…Maria e Higinio continuano a tramare alle spalle di tutti mentre Casilda prova a diventare una signorina per bene…Leonor decide che è ora di smetterla con le tante ipocrisie che ci sono state spesso nel quartiere, anche con lei in passato, per questo pubblicamente si schiera dalla parte di Lucia e le dà tutto il suo appoggio…

Padre Telmo prova a scoprire qualcosa in più sulla persona con cui Samuel è in contatto…

E adesso vediamo quelle che sono le anticipazioni della puntata di Una vita in onda domani 28 ottobre 2019 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI UNA VITA IN ONDA DOMANI 28 OTTOBRE 2019

Leonor non riesce a mandare avanti il suo spettacolo: tutti gli attori sono capricciosi e fanno le bizze.

Samuel dichiara a Lucia il suo amore. Lucia non si aspettava di essere stupita da una dichiarazione d’amore di questo genere e decide di fidarsi di Samuel, nonostante quello che è successo in precedenza…

Su consiglio di Higinio, Maria propone a Casilda di chiedere a Rosina i soldi dell’eredità di Maximiliano e di trasferirsi con lei lontano da Acacias. Il loro piano va ancora avanti, ma cosa vogliono davvero dalla ragazza? La sensazione è che la povera Casilda venga solo usata per arrivare al denaro.

Flora e Carmen non vogliono baciarsi durante la rappresentazione teatrale, cosa che fa indispettire Leonor. Il fatto che debbano essere due donne che si amano non convince le due “attrici”…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 ottobre 2019.