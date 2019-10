Beautiful anticipazioni: Hope terrà il segreto oppure Taylor verrà arrestata?

Quale sarà il ruolo di Taylor adesso che è tornata a Los Angeles? Con lei in famiglia si rischia che Liam e Steffy possano litigare o magari tornare insieme? Già perchè c’è ancora una verità che deve essere raccontata e forse nelle prossime puntate di beautiful verrà a galla. Taylor infatti non si preoccupa solo di accertarsi del fatto che Bill non la denunci ma vuole anche che giustizia sia fatta perchè non riesce a mandar giù il fatto che Steffy, per proteggere lei, si sia ritrovata da sola, senza l’uomo che amava. Liam non immagina neppure il grande sacrificio che la sua ex moglie ha dovuto fare e secondo Taylor è arrivato il momento di informare tutti su quello che è successo…

Non ci resta che scoprire, con le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda domani 29 ottobre 2019 quello che accadrà…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 OTTOBRE 2019

Taylor si è presentata da Hope per vomitarle addosso tutto il suo odio per quello che è successo tra Liam e Steffy. Le rinfaccia cose del passato e Hope non riesce a rispondere alle accuse che la donna le rivolge. Ma per fortuna arriva poi anche Liam che interrompe questo faccia a faccia, o forse questo monologo visto che Taylor è una sorta di uragano…Liam quindi per spiegare a Hope quello che Taylor sta facendo, le dice che è stata lei a sparare a Bill…Intanto Taylor si sfoga anche con Ridge per tutto quello che è successo nelle ultime settimane…

Steffy aveva chiesto a Liam di non dire a nessuno quello che è successo il maledetto giorno in cui Taylor si è presentata alla porta di Bill con una pistola in mano e ha sparato contro di lui…

Steffy non immagina quello che sta per succedere perchè a quanto pare Hope non ha nessuna intenzione di mantenere il segreto del quale è appena venuta a conoscenza…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 29 ottobre 2019 su Canale 5.