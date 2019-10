Il segreto anticipazioni: Elsa guarirà dalla sua malattia al cuore? Isaac minaccia Antolina

Che cosa succederà a Puente Viejo dopo la puntata in onda in prima serata su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 29 ottobre 2019. Come avrete visto le condizioni di salute di Elsa sono molto preoccupanti. La ragazza infatti non soffre solo perchè Rufina l’ha picchiata su ordine di Antolina che la sta pagando ma perchè ha dei gravi problemi di cuore…Isaac non riesce a credere che Antolina sia ancora un problema per lei e per Elsa ma le cose stanno proprio in questo modo…Nel frattempo si capisce il motivo per il quale Carmelo stenta a credere a quello che Severo racconta: è in debito con Francisca e spera che il suo amico si stia sbagliando perchè non vuole essere coinvolto in una nuova guerra…Per fortuna però ci sono anche notizie positive: sembra infatti che Fernando Mesia e Maria Elena siano pronti per le nozze!

E adesso scopriamo quello che succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 29 ottobre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 OTOTBRE 2019

Il dottor Zabaleta ha spiegato a Elsa che i suoi problemi di salute sono molto gravi e che c’è qualcosa che non funziona nel suo cuore…Al momento nessuno lo sa ma Cifuentes decide di mettere al corrente Isaac di quello che il medico ha scoperto…

Isaac decide di ricattare Antolina: se non ritirerà la denuncia contro Elsa, lui la incastrerà per la morte di Jesus. Maria Elena sorprende Fernando regalandogli la tenuta La Havana, la stessa acquistata in precedenza da Maria e Roberto.

Meliton e Onesimo sembrano essersi invaghiti della stessa ragazza…Chi la conquisterà per primo ? Si forma una nuova coppia a Puente Viejo?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 29 ottobre 2019 su Canale 5. La soap ci aspetta come sempre alle 16,20 circa subito dopo Uomini e Donne.