Una vita anticipazioni: Samuel otterrà l’annullamento e sposerà Lucia ingannandola?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 29 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio quello che vedremo nei prossimi episodi della soap spagnola in onda su Canale 5. Facciamo il punto della situazione: Samuel travolto dai debiti e perseguitato dagli usurai vede nel matrimonio con Lucia la sola soluzione per risolvere tutti i suoi problemi. Non sa però che Padre Telmo sta seguendo ogni sua mossa ed è pronto a fare di tutto pur di proteggere la giovane che non sembra rendersi conto del reale pericolo che l’Alday sta rappresentando e potrebbe rappresentare per lei. Leonor invece è alle prese con la sua commedia ma nessuno vuole interpretare le scene di amore tra due donne…Il piano di Maria e Higinio sembra andare alla grande: i due pressano Casilda affinchè chieda i soldi della sua eredità…A quanto pare i de imbroglioni vogliono prendere il bottino e andare via per sempre…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 OTTOBRE 2019

Samuel sa bene che deve giocarsi al meglio le sue carte. Infatti Felipe e Celia non vedono assolutamente di buon occhio la relazione tra lui e Lucia. Celia in particolare pensa che non sia affatto il caso di continuare in questa amicizia. Ma Samuel, dopo essersi dichiarato a Blanca, fa un passo avanti. Spiega a Celia e a Felipe che nelle sue intenzioni c’è il desiderio di ottenere l’annullamento del matrimonio con Blanca, del resto lei non lo ha mai amato, è stata costretta a sposarlo per salvare Diego…Una volta che avrà l’annullamento potrà sposare Lucia.

Ma deve fare molto in fretta perchè come sappiamo, per ottenere tutti i soldi a cui mira, deve sposare Lucia prima che lei compia 23 anni…Nel frattempo padre Telmo per l’ennesima volta cerca di mettere sul chi va là Lucia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 29 ottobre 2019. Vi ricordiamo che domani la soap spagnola ci aspetta in onda anche in prime time.