Beautiful anticipazioni: Ridge trova in Taylor una alleata, cosa succederà adesso?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful, cerchiamo di capire insieme quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful in onda domani 30 ottobre 2019. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5 vedremo come la presenza di Taylor in città cambierà per tutti le cose. Bill ha deciso di confrontarsi con Steffy e di parlare con lei di sua madre e di quello che potrebbe succedere. Anche Liam ha parlato con Steffy e le ha detto che a suo avviso la stabilità di Taylor non è ancora del tutto confermata e la sua presenza in città potrebbe turbare la ritrovata armonia…Ed effettivamente non sbaglia visto che Taylor ha deciso di affrontare subito Hope per farle capire che non approva in nessun modo la relazione tra lei e Liam. Hope non riesce a capire i motivi di tanta acredine ma alla fine parlando con Liam scopre qualcosa che mai avrebbe immaginato…

Non ci resta che scoprire i dettagli e la trama della puntata di Beautiful in onda domani 30 ottobre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 OTTOBRE 2019

Nella puntata di Beautiful in onda domani 30 ottobre 2019 vedremo Taylor e Brooke difendere le loro figlie con coltello tra i denti. La Logan non immagina i motivi della furia di Taylor. Nessuno sa che la psicologa ha sparato a Bill e che in cambio del suo silenzio Steffy sia stata costretta a lasciare Liam. Neppure Ridge sa quello che è successo ma in questo particolare momento della sua vita si trova nuovamente molto vicino alla sua ex moglie. A differenza di Brooke infatti, Taylor sembra aver chiaro chi ha davanti e odia con tutto il suo cuore Bill per quello che ha fatto a Steffy, tanto da arrivare a tentare di ucciderlo anche se nessuno lo sa…O meglio nessuno lo sapeva. Liam infatti, stanco delle menzogne che ha dovuto raccontare per colpa di suo padre e di quello che è successo in passato, ha raccontato a Hope la verità dicendole che Taylor ha sparato a suo padre.

Steffy gli aveva chiesto di non dire nulla ma a quanto pare la verità viene a galla e forse Hope non ha nessuna intenzione di nascondere ancora questa situazione. Che cosa farà? Sarà lei a denunciare la madre di Steffy?