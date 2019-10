Il segreto anticipazioni: Severo vuole costruire una bomba, sarà una strage?

Continuano le minacce tra Isaac e Antolina: l’uomo non ha nessuna intenzione di permettere che Elsa in carcere soffra ancora per colpa sua e vuole fare qualcosa…Che cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama de Il segreto per la puntata di domani 30 ottobre 2019. Come avrete visto Isaac, dopo aver scoperto che Rufina è stata pagata da Antolina non vuole sentire altre ragioni. Se continuerà a intromettersi nella vita di Elsa lui la denuncerà per l’omicidio di Jesus. Antolina sa che è stato lui a commetterlo e pensa quindi a un modo per dimostrare anche questa situazione…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 OTTOBRE 2019

Fernando e Maria Elena sembrano essere davvero felici della decisione che hanno preso e del fatto che hanno scelto Puente Viejo come posto per celebrare il loro amore e per sposarsi. Però c’è qualcuno che non la pensa come loro. Parliamo di Francisca che ovviamente non vede di buon occhio questa situazione…Francisca infatti pensa che la permanenza della coppia a Puente Viejo non sia cosa buona e giusta…

In ogni caso Maria Elena non sembra essere intenzionata a restare ancora per molto alla Villa e per questo ha deciso di fare un regalo importante a Fernando. Gli ha donato la tenuta che Maria e Roberto avevano deciso di ristrutturare insieme. Sarà quello il loro nido d’amore…

Prudencio non sa come comportarsi con Severo e decide di andare alla Villa per avere un faccia a faccia con Francisca, sempre più convinto del fatto che dietro alla rovina del Santa Cruz ci sia proprio lei. Ma prima di parlare con Francisca Prudencio riceve la telefonata di Saul. Suo fratello, visto tutto quello che Severo ha fatto per lui gli chiede un favore: aspettare, dare tempo a Severo per riprendersi. Gli chiede un anno di tempo per ripagare il debito senza interessi troppo alti.

Saturna sembra essere divertita dall’atteggiamento di Meliton e da quello di Onesimo: entrambi stanno cercano, a loro modo, di corteggiarla…

Severo ha deciso di agire: vuole costruire una bomba, che cosa ha in mente?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani come sempre alle 16,10 su Canale 5 dopo la nuova puntata di Uomini e Donne.