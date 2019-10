Una vita anticipazioni: Maria vuole solo i soldi di Casilda e sta imbrogliando anche lei? Il doppio gioco di Telmo funziona?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 30 ottobre 2019? Dopo l’appuntamento in prime time su Rete 4 oggi ci aspetta una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 e per i più curiosi arrivano ovviamente le nostre anticipazioni. Due story line molto interessanti quelle che si stanno sviluppando ad Acacias 38 in queste settimane. E se vogliamo, entrambe le vicende partono da un imbroglio legato ai soldi. Samuel vuole a tutti i costi sposare Lucia per impadronirsi della sua eredità ma deve farei conti con Padre Telmo che ha capito quelle che sono le sue intenzioni. Maria e Higinio invece vogliono i soldi di Rosina e per averli stanno usando Casilda a sua insaputa. Il loro piano sembra funzionare alla perfezione ma non sanno che Fabiana li ha visti mentre si baciavano…

E cosa succederà quindi domani ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo per voi proprio dalla Spagna!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 OTTOBRE 2019

Dopo le parole di Fabiana, Casilda inizia ad interrogarsi sul rapporto tra la madre Maria e il “dottor” Higinio Baeza. Deciso ad andare fino in fondo nel “salvataggio” di Lucia, Telmo fa in modo che la Alvarado incontri Batán, nella speranza che quest’ultimo le parli dei reali fini che ha sulla sua eredità. Il piano di Telmo fallisce; vedendo gli sforzi del parroco, Ursula mette in guardia Lucia sul conto di Samuel. Ma la ragazza si fiderà della domestica oppure andrà a riferire al suo futuro sposo quello che sta succedendo? Tutto è nelle mani di Lucia…

A proposito dell’inganno di Maria: potrebbe essere Fabiana a raccontare a Rosina la verità sul dottore? E se si scoprisse che neppure l’uomo è un dottore come del resto Liberto e Inigo da sempre sospettano?

Non ci resta che aspettare la puntata di Una vita in onda domani 30 ottobre 2019 per capire che cosa succederà…