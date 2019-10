Una vita anticipazioni prima serata: padre Telmo fa bloccare l’annullamento richiesto da Samuel?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi 29 ottobre 2019 in prima serata? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata di oggi in prime time su Rete 4. Come sempre al martedì la soap spagnola ci aspetta su Rete 4 con una puntata lunga ricca di colpi di scena. Abbiamo lasciato Samuel tramare per sposare Lucia e avere la sua eredità senza che lei immagini nulla…E ancora a tramare contro la povera Casilda ci sono anche Maria e Higinio: a quanto pare anche loro sono interessanti solo al denaro di Rosina…Ma che cosa succederà? La povera Casilda si renderà conto che è solo una pedina nelle mani di due imbroglioni?

Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda oggi in prime time.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI STASERA SU RETE 4

Samuel si presenta da Celia e Felipe per chiedere loro la mano di Lucia, annunciando tra l’altro che ha avviato le pratiche per l’annullamento del suo matrimonio con Blanca.

Scoperta la novità, Telmo chiede a Espineira di ritardare le pratiche dell’annullamento per salvare Lucia. Fabiana assiste a un bacio tra Maria e Higinio, scoprendo così che i due hanno una relazione segreta; informa Casilda, ma quest’ultima non le crede. Perchè i due che stanno insieme stanno fingendo di essere il ricco di casa e la sua domestica? Lo hanno fatto solo per far si che Casilda in quanto Maria una donna alla sua pari, si fidasse di più di lei? Che cosa nascondono davvero? Rosina a quanto pare ha intenzione di andare fino in fondo in questa storia…Ma al momento lei non sa nulla del bacio tra Maria e il sedicente dottore…

Samuel invece cerca di convincere Celia e Felipe della sua buona fede e del fatto che sia realmente innamorato di Lucia…La ragazza dal canto suo sembra essere felicissima della proposta arrivata da Samuel e non vede l’ora di poter diventare la sua fidanzata. Samuel spiega a Celia, che sembra essere perplessa, che dopo questo annullamento che non è come un divorzio, lui potrà sposare Lucia davanti a Dio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi 29 ottobre 2019 su Rete 4 in prima serata!