Beautiful anticipazioni: Taylor in guerra con Hope e Brooke, come andrà a finire?

Una nuova story line sta per iniziare, o forse è giù iniziata, per tutti i protagonisti di Beautiful. Messa da parre la faida tra Ridge e Bill ecco che adesso al centro delle ultime vicende sono le donne. Del resto che il ritorno di Taylor in città avrebbe smosso le acque era chiaro. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Scopriamo qualche dettaglio iniziando proprio dalla trama della puntata di Beautiful di domani 31 ottobre 2019. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5!

Il segreto di Taylor sta per essere scoperto. La donna infatti pensa che solo lei e Steffy, oltre a Bill chiaramente, siano a conoscenza della storia dello sparo. Ma non è così. Liam infatti, dopo aver scoperto quanto accaduto davvero a suo padre ( e ricordando tra l’altro che per un attimo aveva creduto di esser stato persino lui a sparare) ha deciso di raccontare a Hope quello che sa. La figlia di Brooke terrà questa verità per sé oppure visti i problemi con Taylor deciderà di denunciarla per allontanarla dalla sua vita e da quella della famiglia che si sta formando?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 31 OTTOBRE 2019

Bill continua a consigliare a Steffy di stare attenta a sua madre. E’ vero che si è curata ma resta pur sempre una persona molto ossessiva. Steffy non sa che nello stesso momento sua madre sta affrontando anche Brooke. La donna le rinfaccia cose del passato, punta il dito contro di lei e l’accusa di qualsiasi cosa. Nella discussione interviene anche Hope ma Taylor ovviamente ne ha anche per lei. Brooke e sua figlia le consigliano di non mettersi in mezzo e di lasciare che le cose facciano il loro corso. Le dicono anche che forse per il bene di tutti sarebbe meglio se lei se ne andasse…Che cosa succederà?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful assolutamente da non perdere.