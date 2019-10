Il segreto anticipazioni: ultimatum per Antolina, Elsa torna libera?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? I colpi di scena non mancheranno: preparatevi perchè sta per succedere qualcosa di davvero inatteso. Che cosa ci fa Severo con una bomba? Che intenzioni ha? E’ arrivato davvero il momento della resa dei conti tra lui e Donna Francisca? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 31 ottobre 2019.

Elsa grazie all’aiuto del dottore e del sergente non è costretta a stare in cella con la donna che l’ha aggredita ma le sue condizioni di salute sono comunque compromesse. Dal canto suo Isaac continua a minacciare Antolina e le spiega che cosa ha intenzione di fare. E’ vero che non è stata lei a uccidere Jesus ma è anche vero che Isaac ha tenuto delle prove. C’è un portafoglio, quello del fratello di Elsa, pieno di sangue e ci sono anche le impronte della donna. Isaac quindi la minaccia: deve ritirare la denuncia contro Elsa e lasciare per sempre il paese se non vuole essere condannata per omicidio…Che cosa farà Antolina?

Nel frattempo Saul si è messo in contatto con suo fratello per fargli una richiesta molto particolare: deve concedere del tempo a Severo, non deve riscuotere i soldi del suo prestito. Che cosa deciderà di fare Prudencio?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 31 OTTOBRE 2019

Elsa si sente al sicuro adesso che non è più costretta a stare in cella con Rufina e ringrazia il dottore per quello che sta facendo per lei. Prudencio invece ha deciso di accettare la richiesta di suo fratello e di dare a Severo un anno di tempo per pagare il debito e ne parla con Marchena. Ma c’è una cosa da fare: Francisca non deve sapere in nessun modo quello che Prudencio ha deciso…

Severo ha intenzione di fare qualcosa per punire Francisca per quello che ha fatto con il riso. Si sente umiliato e deluso anche perchè nessuno sembra credere a quello che lui dice. Per questo ha progettato una bomba ha un solo intento: vuole far saltare il silos che contiene il riso.

Francisca non approva la decisione di Fernando Mesia e Maria Elena e pensa che non sia una cosa positiva il fatto che entrambi si fermino a vivere a Puente Viejo. Maria invece sembra essere molto contenta di questa novità tanto che ha promesso a Fernando di aiutarlo in tutti i preparativi per le nozze. Francisca continua a credere che dietro al ritorno del Mesia a Puente Viejo ci sia un diabolico piano che lei ancora non conosce…

Onesimo confessa a sua zia di essersi innamorato della pescivendola ma c’è un problema: anche Meliton prova gli stessi sentimenti….Adela va avanti insieme a Maria con i lavoro dell’associazione. Il prossimo tema sul quale dibattere sembra essere molto importante: bisogna chiarire che le donne dopo il matrimonio non debbano diventare una proprietà del marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 31 ottobre 2019 su Canale 5 come sempre subito dopo Uomini e Donne.