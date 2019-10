Una vita anticipazioni: botte da orbi tra Maria e Rosina, si scopre il grande inganno?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 31 ottobre 2019? Cosa vedremo nella puntata in onda nel giorno di Halloween? Nessuna possibilità che in Spagna si festeggi questa giornata ovviamente! Ma le ultime notizie da Acacias 38 non mancano. Come avrete visto negli ultimi episodi è sempre più chiaro che Maria e Higinio stiano cercando di arrivare ai soldi di Casilda e di prendere tutto quello che possono. Ma che ne sarà della bella Casilda? Lei capirà che dietro a questa vicenda c’è un grande bluff? E ad Acacias 38 c’è anche un’altra persona che sta tramando alle spalle di una donna innocente. Parliamo ovviamente di Samuel che vuole il denaro di Lucia ed è pronto a tutto pur di averlo. Samuel però non sa che deve vedersela con Telmo che è pronto a tutto pur di difendere Lucia…

Ma vediamo quindi quello che accadrà domani con la trama del prossimo episodio in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 31 OTTOBRE 2019

Leonor e le altre continuano a organizzare la commedia anche se c’è una nuova protagonista! Anche Trini infatti vuole partecipare e la cosa sfugge al controllo della giovane scrittrice. Ma proprio mentre Trini e le altre si divertono con questa sceneggiata, Leonor sente delle urla arrivare dalla casa di Higinio. Si reca subito al piano di sopra insieme a Ramon e trova sua madre in preda a una crisi isterica che sta picchiando Maria…Rosina è ormai fuori controllo ma non ha poi tutti i torti visto che la domestica sta imbrigliando tutti…

L’incontro di Lucia e Jimeno non va come padre Telmo aveva sperato per cui la ragazza continua a credere alle parole di Samuel e non vede l’ora di organizzare il suo matrimonio. Celia e Felipe non sanno che cosa pensare e non sanno se credere alle buone intenzioni di Samuel. Ma è anche vero che, visto il passato della ragazza, trovare un uomo che decida di sposarla non sarà cosa semplice per cui questa potrebbe essere la strada giusta…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 31 ottobre 2019 su Canale 5.