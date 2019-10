Beautiful anticipazioni: Taylor esagera e Hope dice la verità a Brooke, sarà denunciata?

Taylor sta tirando troppo la corda. E’ dalla parre del torto, ha fatto qualcosa che non doveva fare eppure si permette il lusso di minacciare Hope che è persino incinta e ha bisogno di tranquillità. Ma questa sua trovata potrebbe costarle davvero molto caro. Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 1 novembre 2019? La soap americana andrà in onda dopo il Tg 5 con un nuovo imperdibile episodio. Taylor ha deciso di puntare il dito contro Brooke e Hope ma dimentica di essere una persona instabile che ha sparato a un uomo…Liam aveva promesso di non dire niente di quanto accaduto a Bill ma alla fine Hope ha scoperto la verità. Ed è inevitabile che adesso la ragazza abbia un’arma in più da usare contro Taylor…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 NOVEMBRE 2019

Che cosa succederà quindi adesso? Taylor ancora una volta punta il dito contro Brooke le rinfaccia cose del passato. E proprio mentre le due donne stanno litigando arriva Hope. La moglie di Liam, stanca di queste continue intromissioni da parte della famiglia di Steffy decide di vuotare il sacco e davanti a sua madre parla del fatto che Taylor ha sparato a Bill. La Logan sconvolta non riesce a credere alle sue orecchie ma adesso sa bene quello che deve fare: andare da Bill. Taylor adesso deve cambiare strategia e inizia a chiedere a Brooke di non denunciarla…Ma la Logan sembra essere di tutt’altro avviso e quando va da Bill parla con lui del fatto che la piccola Kelly non è al sicuro visto che Taylor è una persona instabile e potrebbe farle del male. Punta su questo tasto per provare a convincere Bill a denunciare la ex moglie di Ridge. Che cosa succederà adesso?

Non perdete domani la puntata di Beautiful in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5 con un nuovo imperdibile episodio. Vi ricordiamo che a seguire non andrà in onda Una vita ma ci aspetta l’Isola dei Pietro in replica.