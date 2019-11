Il segreto anticipazioni: dalla fuga di Antolina alla bomba di Severo, succede di tutto a Puente Viejo

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 2 novembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e che ci rivelano la trama della puntata di domani. Il segreto andrà regolarmente in onda anche domani e vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta tra l’altro anche su Rete 4 la domenica sera. Ma torniamo a Puente Viejo con quelle che sono le ultime notizie sulla soap spagnola. Come avrete visto il piano di Isaac sembra aver funzionato. Questa volta il ragazzo è stato davvero convincente e Antolina ha deciso di lasciare per sempre il paese. Probabilmente la ragazza si è resa conto che tutti si sarebbero schierati dalla parte di suo marito e ha preferito per il momento, arrendersi. La sua è solo una resa momentanea? Lo scopriremo chiaramente nelle prossime puntate della soap di Canale 5 ma intanto scopriamo quelle che sono le anticipazioni de Il segreto per il 2 novembre, ecco per voi la trama della puntata di domani…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 2 NOVEMBRE 2019

Severo continua a essere scontroso con le persone intorno a lui perchè non vuole coinvolgere nessuno nel suo piano. Sta costruendo una bomba per distruggere il silos del riso di Francisca. Ma non vuole che ci siano conseguenze per cui deve stare molto attento: non deve farsi male nessuno, questo è fondamentale. Intanto Prudencio, dopo al telefonata di Saul ha deciso di prorogare il prestito a Severo che può tenere la casa anche se Francisca al momento non sa nulla.

Marcela scopre che Antolina se n’è andata..La ragazza ha anche ritirato la denuncia e quindi Elsa può tornare a casa? Sembra che ci siano davvero buone notizie in arrivo per la Laguna…

Intanto Fernando Mesia e Maria Elena organizzano il loro matrimonio ma Francisca è sempre convinta del fatto che il giovane voglia qualcosa da lei. Fernando nega che ci siano doppi fini ma la donna non si rassegna…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani su Canale5.