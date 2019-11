Una vita anticipazioni prossime puntate: Casilda scopre tutte le bugie raccontate da Maria

Una vita non è andata in onda il primo novembre 2019 ma non potevano mancare le nostre anticipazioni. Oggi in particolare parliamo della story line che riguarda Casilda. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap di Canale 5, la ragazza ha scoperto di essere figlia di Maximiliano. O meglio, questo è il racconto che hanno fatto Maria e Higinio. I due stanno cercando di convincere Casilda a prendere tutta l’eredità che le spetta e a lasciare Acacias 38. Ma come qualcuno ha immaginato i due stanno per imbrogliare la ragazza. Come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap ! Casilda avrà davvero un futuro da ricca signora o dovrà tornare a svolgere il suo ruolo da domestica?

UNA VITA ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: DI CHI E’ DAVVERO FIGLIA CASILDA?

Le domande quindi al momento sono due: Casilda è davvero figlia di Maximiliano e Maria? La domestica sta dicendo delle bugie alla ragazza solo per i soldi?

Maria e Higinio sono amanti e il dottore non è davvero un dottore. Ma che cosa prevede il loro piano? I due, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, dovranno velocizzare il piano che hanno pensato perchè Rosina ha saputo da Fabiana che hanno una relazione, avendoli visti mentre si baciavano.

Casilda non capirà infatti per quale ragione la madre voglia ad ogni costo lasciare quanto prima il quartiere di Acacias con i soldi di Maximiliano, ma chiederà comunque alla Rubio di poter avere la parte di eredità che le spetta di diritto . Maria le ha promesso che andranno a vivere insieme e che compreranno una fattoria che gestiranno insieme. La ragazza è felicissima per questa prospettiva di vita visto che non vede l’ora di poter vivere con sua madre!

Casilda però deciderà improvvisamente di non volere il denaro di suo padre perchè le basta l’affetto di sua madre. Quando Higinio scoprirà tutto e si renderà conto di non poter avere il denaro per ripagare tutti i debiti, dirà a Casilda che Maximiliano non è davvero suo padre. Maria invece è sua madre. La ragazza andrà subito a parlare con Leonor e Rosina di quello che ha scoperto chiedendo scusa in particolare alla moglie di Liberto per non aver creduto ai sospetti. Liberto intanto ha portato una denuncia alle forze dell’ordine visto che Higinio si è finto un dottore. Maria e il suo compagno di imbrogli lasceranno Acacias 38 prima di essere catturati.

Casilda inoltre ha anche scoperto che Maximiliano prima di Rosina non aveva avuto una relazione con Maria. Si vantava di aver avuto tante donne ma in realtà non era così. Leonor e Rosina accetteranno di riprendere Casilda come domestica!