Beautiful anticipazioni: Taylor andrà in carcere o tramerà una vendetta contro Hope?

Tornano come sempre puntualissime le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama delle prossime puntate. Iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful di domani 4 novembre 2019: come inizia la nuova settimana all’insegna della soap di Canale 5? Lo scopriamo proprio con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano che la story line legata a Taylor sarà centrale nelle prossime puntate. Facciamo il punto della situazione: Taylor è tornata in città e questo ha provocato un effetto domino che forse lei non si aspettava. Liam, sconvolto per l’atteggiamento della donna ha confessato a Hope chiedendole di non dire nulla, che è stata Taylor a sparare a Bill. Nel frattempo Taylor si è schierata ancora una volta dalla parte di sua figlia puntando il dito sia contro Brooke che contro Hope. La più piccola delle Logan avrebbe molte colpe, a causa sua sarebbe finita la relazione tra Liam e Steffy e la piccola Kelly crescerebbe sola senza un padre.

Quando Hope vede sua madre nel mirino di Taylor si spaventa e decide di raccontarle quello che è successo con Bill. Adesso quindi anche Brooke sa che Taylor ha sparato a Bill e corre subito da lui per chiedergli di fare qualcosa. Ma Spencer ha promesso a Steffy che non avrebbe denunciato sua madre…Anche Liam però va da suo padre molto preoccupato…Pensa che Taylor possa essere una minaccia per tutti…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 4 NOVEMBRE 2019

Steffy continua a credere che sua madre sia cambiata, che non abbia bisogno di altre cure e che in nessun modo possa fare del male a Kelly. E infatti Brooke pensa che tutte le attenzioni di Taylor potrebbero andare su Hope. Pensa che sua figlia e sua nipote che non è ancora nata siano in pericolo e per questo protende che Bill denunci Taylor per quello che ha fatto…

Nel frattempo Taylor cerca di stare come può al fianco di sua figlia e partecipa anche a un rinfresco che lei ha organizzato per i suoi collaboratori. Qui conosce il padre di Zoe che è arrivato in città per lavorare in una famosa clinica. E’ un ginecologo di alto livello…E non perdete di vista questa amicizia che sta per sbocciare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 4 novembre 2019.