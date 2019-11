Il segreto anticipazioni prima serata: Marchena la spia, tragedia al matrimonio di Fernando, chi muore?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il segreto. E oggi la soap spagnola ci aspetta su Rete 4. Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda oggi 3 novembre 2019 in prime time su Rete 4. Come avrete visto fervono i preparativi per il matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena ma sembra esserci qualcosa di misterioso che aleggia dietro queste nozze…Intanto Marchena si è presentato a casa di Francisca e Mauricio non sembra essere sorpreso. Scopriamo infatti che Marchena, l’uomo del quale Prudencio si fida più di tutti, è in realtà una spia della Montenegro…Elsa torna libera ma le sue condizioni di salute sono molto gravi e la Laguna non ne ha ancora parlato con Isaac e con le persone a cui vuole bene…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI OGGI 3 NOVEMBRE 2019 SU RETE 4

Marchena sembra essere stanco di lavorare per Francisca: ha raccolto tutte le informazioni utili su Severo facendo il doppio gioco con Prudencio ma adesso vuole tornare a essere libero. Francisca vuole capire se Prudencio le sta dicendo la verità oppure no e chiede al ragazzo se Severo ha pagato il suo debito ( anche se conosce la verità che le è stata detta da Marchena). Prudencio dice a Francisca che è tutto sistemato. Ma poi parlando con il suo amico si rende conto di qualcosa. La discussione però viene interrotta dall’arrivo di Matias…

Severo è pronto ad agire con i sicari che ha assoldato ma sembrano essere svaniti nel nulla…

Consuelo sembra essere molto preoccupata per le condizioni di salute di Elsa. Quando però le chiede che cosa ci sia che non va la giovane finge di star bene. Consuelo quindi parla con Isaac che decide di confrontarsi con la sua compagna. Isaac quindi chiede a Elsa di essere sincera, di aprirsi con lui. Elsa gli rivela dunque di essere molto malata e che per lei potrebbero non esserci cure.

Irene e Adela si preparano ad accogliere Victoria che arriva felice a Puente Viejo. Ha anche una buona notizia per le donne dell’associazione: il suffragio universale!

Nel frattempo è arrivato il grande giorno del matrimonio di Maria Elena e Fernando Mesia. Iniziano ad arrivare gli invitati e Francisca si sente a disagio perchè crede che i presenti inizino a credere che lei sua la nonna di Fernando. Raimundo si prepara ad accompagnare Maria Elena all’altare, felicissimo per lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda oggi in prime time su Rete 4.