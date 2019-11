Beautiful anticipazioni: è di nuovo guerra tra Taylor e Brooke, chi vince questa volta?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 5 novembre 2019? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi, Brooke scioccata dopo aver scoperto che Taylor ha impugnato una pistola contro Bill non ha intenzione di stare in silenzio e parte all’attacco perchè vuole che la donna paghi per quello che ha combinato. Nel frattempo Taylor ha provato a convincere sia lei che Hope a darle una seconda possibilità dicendo di essere cambiata. Ma Brooke ha paura che la donna possa essere un pericolo sia per sua figlia che per la nipotina che sta aspettando…

Che cosa succederà quindi adesso? Quali saranno le prossime mosse di Taylor e quali saranno le prossime mosse di Brooke che sembra essere intenzionata a mettere fine a questa vicenda? Steffy dal canto suo, adesso che è diventata madre, si rende conto che una mamma è pronta a tutto per i suoi figli e ha quindi perdonato Taylor per quello che è successo…

Scopriamo i dettagli con le ultime news in arrivo da Los Angeles, ecco per voi le anticipazioni!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 NOVEMBRE 2019

Pam e Donna continuano a lavorare per ottenere il loro scopo. Donna vuole riconquistare Eric e si muove a piccoli passi nella sua vita perchè pensa di poter di nuovo stare al fianco del suo ex. Ma Quinn non è una che si arrende facilmente, anzi…Hope ha fatto capire a Steffy che sua madre potrebbe essere pericolosa e che ha bisogno di aiuto ma la Forrester pensa che Taylor abbia già affrontato il giusto percorso per guarire…

Brooke è intenzionata a fare in modo che Taylor venga denunciata e decide di andare a parlare con con Ridge . Gli dice che la sua ex moglie resta sempre una persona instabile e che forse non dovrebbe neppure restare da sola con la piccola Kelly…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 5 novembre 2019.