Il segreto anticipazioni, la bomba di Severo esplode: chi muore? Catastrofe imprevista

Non doveva succedere nulla, doveva solo esplodere un silos di riso e invece….E invece sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta a Puente Viejo e ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 5 novembre 2019 su Canale 5. Doveva essere un grande giorno quello di Fernando Mesia e di Maria Elena e così tutto è iniziato ma nessuno poteva immaginarsi il finale…Nel frattempo Isaac ed Elsa hanno un faccia a faccia durante il quale la donna finalmente gli parla della sua malattia ma non gli dice tutta la verità…

Scopriamo quindi quello che succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 5 novembre 2019 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 NOVEMBRE 2019

Elsa cambia versione con Isaac e gli dice che di recente è stata male per tutto quello che è successo nella loro vita ma che adesso, con Antolina lontana da Puente Viejo, le cose potranno cambiare. Ma in realtà Elsa continua a essere molto malata…Consuelo e Marcela si rendono conto però che in Elsa c’è qualcosa che non va…Inoltre Isaac fa una scoperto che lo turba molto: sembra che i soldi che Elsa aveva nascosto, il poco che le era rimasto, siano scomparsi…

Marchena, dopo aver aiutato Francisca, ha ottenuto di poter lasciare il lavoro che stava facendo per lei e si congeda anche da Prudencio. Il ragazzo però non immagina neppure lontanamente quello che Marchena ha fatto alle sue spalle. Nel frattempo Lola rivela a Prudencio che per il momento non può pagare il debito e gli chiede un modo per saldare la rata…

La cerimonia del matrimonio di Maria Elena e Fernando Mesia è perfetta. Lui arriva all’altare accompagnato da Maria mentre Maria Elena arriva sotto braccio a Raimundo. Don Berengario ha solo dolci parole per gli sposi e tutto sembra andare nel migliore dei modi. Fernando e Maria Elena innamorati più che mai, ballano anche il loro primo valzer insieme. Gli invitati poi si spostano nel giardino per la foto ricordo di queste nozze quando succede qualcosa che nessuno si aspetta: una esplosione. Ci sono diversi feriti: morirà qualcuno?

