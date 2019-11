Una vita anticipazioni prima serata: Lucia ricorderà di non esser stata violentata come Samuel le ha raccontato?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi 5 novembre 2019 su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Avrete visto che negli ultimi episodi è successo davvero di tutto: Casilda si prepara a lasciare il palazzo senza sapere che Maria le ha mentito su molte cose e che vuole solo i suoi soldi; Lucia ha scoperto che padre Telmo è innamorato di lei ma è tornata da Samuel…Fabiana e Rosina sono convinte che Maria stia mentendo ma non hanno le prove per dimostrare quello che dicono. Samuel ancora una volta ha trovato un modo per imbrogliare le persone che stanno intorno a lui e in questo caso è stato particolarmente diabolico…

Cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata che lo ricordiamo, andrà in onda oggi in prime time su Rete 4.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI OGGI 5 NOVEMBRE 2019

Dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, Telmo e Lucia perdono i sensi. I due si risvegliano, senza vestiti su un giaciglio, proprio quando Samuel e Espineira arrivano sul posto. L’Alday non perde tempo per accusare il prete di avere violentato la Alvarado. Da un lato Lucia non ha nessun ricordo di quello che è successo nell’eremo, dall’altro Telmo nega fermamente ad Espineira di essersi approfittato della ragazza. Con i suoi soliti stratagemmi, Samuel invita con successo Lucia a non fare menzione né a Celia e né a Felipe di quello che è successo tra lei e il parroco.

Casilda rinuncia all’eredità di Maximiliano e lo comunica a Maria. Higinio, origliata di nascosto la conversazione, si infuria con la Escolano e le dice che non è figlia dell’Hidalgo Senior. Per Telmo intanto non ci sono buone notizie: il suo superiore vuole che lasci per sempre Acacias 38. Ma l’uomo non vuole farlo perchè sa che Lucia è in grave pericolo…Lucia intanto continua a non ricordare nulla di quello che è successo ma non riesce a credere che Padre Telmo le abbia fatto della violenza. Al momento però riesce a fidarsi solo di Samuel e si fa plagiare dalle sue parole…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi 5 novembre 2019 in prima serata su Rete 4.