Una vita anticipazioni: Lucia testimonia contro Telmo condannandolo per sempre?

Fino a che punto Samuel può continuare a mentire e a fare del male alle persone che stanno intorno a lui solo per i suoi scopi? Lo vedremo nelle prossime puntate di Una vita perchè l’Alday è davvero disposto a tutto, anche a far credere a Lucia di esser stata violentata. La ragazza continua a non ricordare nulla eppure ha deciso di fidarsi di Samuel e non di Telmo che, pochi minuti prima di essere svenuto, le aveva dichiarato tutto il suo amore. Ma scopriamo che cosa succederà con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata di domani 7 novembre 2019.

Nel frattempo la povera Casilda ha scoperto il grande inganno. Non solo, ha anche capito che a Maria di lei non interessava nulla tanto che la donna è scappata senza lasciare tracce. Per fortuna però Rosina e Leonor hanno deciso di accogliere di nuovo la ragazza nella loro casa…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 7 NOVEMBRE 2019

Padre Telmo non vuole sentire ragioni e non ha intenzione di lasciare la parrocchia. Continua a cercare le prove che possano dimostrare la sua innocenza ma la boccetta lo inchioda. Il prete però sa di non aver fatto nulla anche se Espineira non sembra più essere dalla sua parte. Il frate però vuole usare le maniere forti: visto che Telmo non capisce che deve andare via e lasciare in pace Lucia, chiede proprio alla donna di essere la testimone chiave nel processo che si svolgerà contro il prete…

Telmo però non immagina fino a che punto Samuel possa arrivare. L’Alday infatti ha intenzione di dimostrare a Lucia che l’uomo che lei tanto rispettava è in realtà un cialtrone. Ed è per questo che le presenta una ragazza che sarebbe stata anche vittima di violenza da parte del sacerdote ma ovviamente nulla di quello che viene raccontato a Lucia è vero…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 novembre 2019 su Canale 5.