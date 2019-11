Il segreto anticipazioni: c’è lo zampino di Fernando dietro l’esplosione della bomba? Maria potrà camminare di nuovo?

E chi avrebbe mai pensato che la bomba esplosa a Puente Viejo potesse cambiare la vita di tante persone così improvvisamente…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 8 novembre 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Fernando Mesia a poche ore dal lutto per Maria Elena continuerà a cercare di capire chi abbia messo la bomba. Il pubblico che segue la soap spagnola però continua a sospettare e non solo di Severo che sembrerebbe essere logicamente coinvolto in questa storia. Sono molte infatti le persone a credere che dietro alla bomba ci sia Fernando Mesia. Potrebbe esser stato lui a progettare la morte della povera Maria Elena, sperando di coprire in questo modo i suoi misfatti? Non solo, vicino a Maria Elena al momento dell’esplosione c’era Maria ma in realtà Fernando aveva chiesto a Francisca di mettersi al fianco della moglie per scattare una foto. Ma la Montenegro si è salvata…Forse Fernando avrebbe voluto vedere lei morta in modo di avere via libera con Maria?

Secondo voi sono stati gli uomini di Severo a sbagliare con la bomba oppure è stato Fernando Mesia a tramare alle spalle di tutti?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 NOVEMBRE 2019

Isaac è sconvolto dalla decisione di Elsa che non gli ha ancora raccontato la verità sulla sua malattia. Ma il falegname non la vuole lasciare andare. E visto che ha saputo delle sue telefonate in carcere, prova a capire dal sergente, se ci sia qualcosa da scoprire circa la sua permanenza in cella…

Francisca sospetta di tutti. Inizia a credere che forse dietro l’esplosione ci siano Carmelo e Severo e che l’obiettivo fosse proprio lei…Irene intanto non riesce a capire l’atteggiamento di suo marito che tra l’altro sembra turbare molto anche Adela. Raimundo invece invita Francisca a non sospettare sempre di tutti, in particolare di Severo…

Fernando più che turbato dalla morte di sua moglie, sembra essere dispiaciuto per quello che è successo a Maria, come se tutto fosse colpa sua. E questo ci porta a pensare che ci sia davvero Fernando dietro questa bomba. La ragazza intanto prende conoscenza mentre il dottore sembra essere preoccupato anche per le condizioni di salute di Matias…Al momento Maria sembra riprendersi ma c’è una cosa che non va: la ragazza non sembra poter camminare…

Lola cerca di spiegare a Prudencio il perchè della sua freddezza, aveva paura che lui potesse in qualche modo fraintendere il suo atteggiamento. Adesso che lei lavora alla cantina però le cose vanno meglio e appare più rilassata.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 8 novembre 2019.