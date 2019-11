Il segreto anticipazioni: Matias perderà la vista? Maria tornerà a camminare? Che caos dopo la bomba

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto e mai come questa settimana il pubblico che segue la soap spagnola si sta appassionando alle vicende dei protagonisti. Chi ha messo la bomba che ha ucciso Maria Elena e causato la morte di altre tre persone? Chi ha progettato tutto questo? E’ stata davvero colpa di Severo? Ma perchè la bomba è esplosa a pochi passi dalla villa e non ha invece distrutto il silos come lui voleva? E se fosse stato invece Fernando Mesia? I fans de Il segreto non hanno dubbi: è stato Fernando che non è mai tornato buono ma che in realtà ha sempre progettato la morte della sua neo sposa. Fernando avrebbe voluto vedere morta anche Francisca ma alla fine è stata Maria ad avere la peggio e non è la sola. Anche Matias infatti è gravemente ferito. Scopriamo quindi quello che sta per accadere con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani 9 novembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 NOVEMBRE 2019

Tornano quindi le nostre anticipazioni: che cosa succederà a Matias? E che ne sarà di Maria? Il dottor Zabaleta è molto preoccupato per le condizioni di salute di Matias anche se il giovane sembra essere concentrato solo su Maria. Matias però sta peggiorando e Marcela si rende conto che suo marito ha anche la febbre. Questo è un pessimo segnale. Matias infatti potrebbe perdere la vista da un occhio. Anche le condizioni di Maria sono preoccupanti. La giovane Castaneda infatti sembra stare ancora molto male.

Isaac sta indagando per capire con chi parla Elsa. Non sa che la donna è in contatto con il dottore. Ma quando li vede insieme capisce che forse la donna che ama sta nascondendo qualcosa che ha a che fare con la sua salute…

Prudencio continua ad avere problemi con le persone a cui ha prestato del denaro, anche un altro uomo infatti dice di non poterlo pagare ma questa volta non può concedere altro…Lola sembra essere molto arrabbiata con Prudencio: ha trovato una banconota e pensa che il giovane l’abbia lasciata in giro per metterla alla prova e capire se stesse rubando…

A quanto pare ci sono delle novità sulla bomba: sono state trovate delle impronte digitali…Severo sembra essere molto preoccupato da questa notizia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 9 novembre 2019 su Canale 5. Sarà l’ultimo sabato in compagnia de Il segreto: dalla prossima settimana infatti torna Amici.