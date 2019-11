Il segreto anticipazioni: Maria tornerà a camminare? Fernando è coinvolto nell’esplosione della bomba?

Chi ma messo la bomba al matrimonio di Fernando Mesia? Perchè Elsa non parla della sua malattia a Isaac? Tante le domande che i fans de Il segreto si stanno facendo in queste ore e nelle prossime puntate potrebbero arrivare delle verità e delle risposte. Iniziamo dalla trama de Il segreto perla puntata in onda domani 10 novembre 2019. La soap spagnola ci aspetta anche domani, domenica, nel pomeriggio di Canale 5 e noi come sempre possiamo raccontarvi quelle che sono le ultime notizie da Puente Viejo. Pronti per leggere le anticipazioni ? Eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 10 NOVEMBRE 2019

Matias non sembra migliorare. Le condizioni di salute peggiorano tanto che il ragazzo arriva a chiedere a Isaac, qualora gli dovesse succedere qualcosa, di prendersi cura della sua famiglia. Marcela è davvero turbata per quello che succede a suo marito e confida a Elsa tutte le sue paure. Elsa e Isaac cercano di fare il possibile ma anche la Laguna sta male, mentre il falegname prova a comprendere il motivi per i quali lei lo voglia lasciare.

Maria si sveglia ma forse non ha ancora capito quello che sta succedendo e quanto gravi siano le sue condizioni. Ma quando sembra essere travolta dalla depressione per quello che è stato, i suoi bambini le danno la forza, deve lottare perchè è l’unica che può amarli e proteggerli sempre. Il dottore visita Maria e dà a tutti la buona notizia: la Castaneda è fuori pericolo. Ma c’è una cosa che devasta tutti i presenti: al momento Maria è paralizzata. Il dottore non sa se la ragazza potrà o meno tornare a camminare. Fernando sembra essere sotto choc dopo questa notizia. Don Berengario cerca di calmarlo ma il giovane si lascia travolgere dalle emozioni del momento e minaccia vendetta contro le persone coinvolte in questa storia. Ma siamo davvero sicuri che il Mesia non abbia nulla a che fare con l’esplosione della bomba nel giorno del suo matrimonio? I telespettatori che seguono Il segreto hanno diversi dubbi in merito…

Lola è molto turbata dal denaro che ha trovato e pensa che fosse una trappola di Prudencio ma il ragazzo le dice che non è stato lui a lasciare la banconota in giro…Poi la vede parlare con un ragazzo e si rende conto di essere molto geloso…Lola gli dice che si tratta di un cliente…

Il sergente parla con Isaac delle chiamate fatte da Elsa in prigione e i due si rendono conto che la Laguna era in contatto con il dottore. A questo punto Isaac insiste e alla fine Elsa cede e gli confessa tutto. E’ molto malata, potrebbero restarle pochi giorni da vivere ed è per questo che voleva lasciarlo…