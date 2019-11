Una vita anticipazioni, padre Telmo condannato: dovrà davvero lasciare Acacias 38 e andare in Africa?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 10 novembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi, grande attesa per il processo che vede padre Telmo imputato. L’uomo è stato accusato di aver sedotto e violentato, dopo averla drogata, la povera Lucia. In realtà Telmo non ha fatto nulla di tutto questo e il solo colpevole in questa vicenda è Samuel…Lucia se ne renderà conto oppure accuserà Telmo per qualcosa che non ha fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita per la puntata di domani. Ecco le ultime news da Acacias 38 per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 NOVEMBRE 2019

Lucia, plagiata da Samuel e Alicia Villanueva, testimonia contro Telmo, causando la condanna del sacerdote. A quanto pare Lucia si è lasciata convincere dalla donna pagata da Samuel che ha raccontato di esser stata molestata dal sacerdote…In realtà Lucia non ha raccontato nulla di preciso, ha solo detto di aver bevuto l’acqua che le aveva dato Telmo e di essersi poi ritrovata nuda vicino al sacerdote successivamente. Ma a quanto pare tanto basta per condannare il povero Telmo.

Un giovanotto coi capelli rossi arriva a calle Acacias in cerca di una signora che nessuno conosce. Poco dopo, si scopre che il giovane è Raul, il figlio di Carmen. Quest’ultima impedisce infatti a Cesareo di arrestare il ragazzo.

Peña si mostra scostante e scontroso con Flora, che intanto sogna di diventare un’attrice. Raul fa fatica ad accettare che Carmen sia diventata una domestica. Il tribunale ecclesiastico condanna Telmo a partire alla volta di Karthum, in Sud Africa. Carmen accoglie Raul in soffitta. Nel frattempo Samuel si congratula con Cesareo per l’aiuto che ha dato ad isolare Ursula nel quartiere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5. Vi ricordiamo che come sempre la soap spagnola andrà in onda dalle 14,30 alle 15,30 con il primo episodio e poi dalle 15,30 alle 16,30 circa. A seguire potremo vedere una nuova puntata de Il segreto.