Beautiful anticipazioni: Taylor rinasce con una nuova storia d’amore?

Taylor sembra essere molto provata da quello che sta succedendo nella sua vita, forse non si aspettava di essere attaccata così tanto da Brooke. E invece nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che la Logan continuerà la sua battaglia nonostante le richieste di Hope che ha cercato in tutti i modi di far calmare sua madre. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 11 novembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 NOVEMBRE 2019

Hope chiede a sua madre di non dire nulla a Katie e a Donna di quello che è successo tra Bill e Taylor. Ma anche se la ragazza vorrebbe concentrarsi sulla nascita della sua bambina, tra scelta del nome e ultimi preparativi, non può fare a meno di pensare a quello che Taylor ha fatto, anche influenzata dalle parole di Brooke. La Logan infatti teme che Taylor possa essere ancora pericolosa per la sua famiglia. Steffy invece pensa che sua madre si stia comportando nel modo giusto e spera che tutti se ne faranno una ragione…

Taylor continua il suo percorso di cure e, mentre si reca a una visita incontra il padre di Zoe. Tra i due c’è davvero un gran feeling, potrebbe nascere una bella storia d’amore? La psicologa deve stare molto attenta però perchè nell’ultimo periodo, come del resto ha confidato anche a Liam, ha sentito spesso la voglia di bere visto tutto quello che è successo. Ma non può ricadere in questo tunnel… Anche Steffy del resto si era resa conto che sua madre era stata tentata dal vino e per questo aveva anche chiesto l’intervento di Ridge…Zoe è sospettosa sui motivi che hanno spinto Reese a lasciare Londra: la modella sottolinea l’abitudine del padre di andare dietro alle belle donne, specie se abbastanza ricche da mantenere i suoi vizi.

Continuate a leggere le nostre anticipazioni di Beautiful per scoprire tutti i dettagli! Vi ricordiamo che la soap ci aspetta come sempre domani, 11 novembre 2019, alle 13,40 su Canale 5.