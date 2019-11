Una vita anticipazioni: che ne sarà di Padre Telmo, riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Che cosa succederà nelle puntate di Una vita in onda domani 11 novembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Avrete visto che nelle ultime puntate di Una vita ad Acacias 38 è arrivato Raul il figlio di Carmen. Il giovane però non si aspettava di trovare sua madre a svolgere determinate mansioni e non sembra felice di quello che la donna sta facendo. Nel frattempo per Padre Telmo, dopo quello che è successo nel corso del processo, sembra essere arrivata la sentenza definitiva: deve lasciare Acacias 38 e forse anche la Spagna…Ma il sacerdote è davvero pronto a dire addio alla sua terra e soprattutto a Lucia, pur sapendo di essere innocente?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 NOVEMBRE 2019

I tentativi di Carmen di recuperare il suo rapporto con Raul sembrano del tutto vani. Flora trova un anello nella giacca di Peña ed è certa che il fidanzato voglia chiederle di sposarlo. Carmen parla con Fabiana di suo figlio e le due si confidano…

Al fine di evitare di partire a Karthum, Padre Telmo stringe un patto misterioso con il priore Espineira. Ad Acacias 38 però tutti si preparano per l’arrivo di un nuovo sacerdote. Felipe e Celia cercano di capire che cosa sia successo realmente a Lucia e hanno paura che qualcuno la stia manipolando, non sbagliano…Rosina e Susana sembrano essere annoiate da quello che non succede nelle loro vite ( eppure la Hidalgo di recente ha dovuto affrontare e superare un finto scandalo) e decidono entrambe di iscriversi a un corso di disegno…

Lucia si confida con Samuel e gli dice che, a differenza di Alicia, lei non ha nessuna idea di quello che è successo con Padre Telmo. Non ricorda nulla, non sa che cosa è accaduto e non può accusare Telmo di qualcosa che magari non ha fatto. Ma Samuel cerca di convincerla che deve essere necessariamente successo qualcosa, altrimenti non si sarebbero svegliati nudi uno di fronte all’altro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 novembre 2019 su Canale 5.