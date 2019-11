Beautiful anticipazioni: Taylor sarà perdonata da tutta la famiglia o commetterà un altro grande errore?

Taylor prova a voltare pagina ricominciando dalla piccola Kelly. Pensa che dimostrando di essere una nonna amorevole possa in qualche modo riconquistare la fiducia di chi adesso la vede solo come una spietata assassina. Ma non è semplice. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 12 novembre 2019, ci rivelano infatti che siamo ancora solo all’inizio. Per Taylor non sarà affatto semplice far dimenticare a tutti quello che ha fatto. Liam sembra infatti essere ancora molto turbato e ha paura che la donna possa fare del male alle persone a cui lui tiene particolarmente.

La vita di Taylor però potrebbe essere allietata da un nuovo incontro, quello con il padre di Zoe. Tra i due sembra nascere subito una certa sintonia ma la psicologa deve stare in guardia. Il dottore infatti pare abbia un vizietto: quello di avvicinarsi alle donne fragili e ricche solo per i loro soldi. Farà anche con lei in questo modo?

Non ci resta che scoprire cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful, ecco per voi le anticipazioni!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 NOVEMBRE 2019

Steffy continua a chiedere a Liam di fidarsi di lei ma soprattutto di dare una seconda possibilità a Taylor. Se la donna continuerà a sentirsi sotto pressione e stressata non guarirà mai. Per tornare a essere quella di prima ha bisogno di pace e di sapere che ha i suoi cari dalla sua parte. Liam però non è molto convinto della richiesta fatta dalla sua ex moglie e teme ancora che Taylor possa essere una minaccia…

Zoe invece, ben conoscendo quelle che sono le abitudini di suo padre, ha paura che l’uomo le possa causare dei problemi. Proprio adesso che tra lei e Xander le cose vanno bene, non vuole che l’uomo distrugga tutto quello per cui ha lottato…

Non ci resta quindi che seguire i prossimi episodi di Beautiful per scoprire che cosa succederà a Los Angeles! Alle prossime anticipazioni.